Mondani szokták, a bronzérmes csapat boldogabb szokott lenni, mint a második helyezett. Magyarország az olimpiai bajnok spanyolok elleni hatgólos diadal után a döntőben aztán 12-9-re kikapott a görögöktől, így ezüstérmes lett. Viszont így világbajnoki döntőt játszott. Ki lehet boldogabb, a bronzérmes spanyolok vagy a magyar csapat?

Szerintem azt, hogy a bronzérmes boldogabb, csak arra a napra vonatkozik, amikor véget ér a torna. A harmadik helyezett győzelemmel zár, az ezüstérmes vereséggel. De az is számít, ki milyen céllal érkezik egy világversenyre, és hogyan alakul a döntő.

A finálét egyelőre nem néztem vissza – nem akartam –, de ezen a héten eljön az idő, amikor elkezdem elemezni.

Az első napokban nem kellett sokat elemezni, mert aránylag simán kikaptunk. Ugyanakkor azt gondolom, ha az első negyed nem úgy alakul, mint ahogy alakult (3-1-re, majd később 5-1-re is elhúzott a rivális - a szerk.), más mérkőzés is lehetett volna. De összességében a görögök határozottabbak, jobbak voltak. Éppen ezért nem is kapkodtam az elemzéssel.

Akkor csak emlékezetből kérem, hogy elemezze: miért nem sikerült sokáig az egy gólról elmozdulni?

Nagyon furcsa ez, de én mindig a védekezésben találom meg a hibák okát. Persze, a támadásban is voltak pontatlanságok, de összességében a védekezésben követtünk el két-három olyan hibát, amelyet előtte hetekig tökéletesen csináltunk. És úgy gondolom, hogy ezek a védekezési hibák rányomják a bélyegüket a támadójátékra is. Éppen ezért az elemzést biztosan a védekezéssel fogjuk kezdeni.

A döntőt leszámítva mindegyik vb-meccsét megnyerte a magyar női válogatott

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A férfi válogatott az utóbbi évtizedekben (is) sorra nyerte az aranyérmeket, az kétezres évek elején az olimpiákon is. A kétszeres világbajnok női csapat is sokszor közel van a sikerekhez a négy közé jutásokkal, de mikor juthat el oda, hogy akár olimpiai bajnok legyen?

Azt nem tudom, hogy nagyon közel voltunk-e, de egy kicsit külön kell választani a két szakágat. Hasonló ugyan a vízilabda, de mégis más a női vonal. Tudjuk jól, hogy az úszósport bázisára építve az Egyesült Államokban, Ausztráliában nagyon erős fizikális csapatok vannak, de időről időre akár Kína, Kanada is megjelenik, és a hollandokat is ide sorolnám. Mások az erőviszonyok.

Nem véletlen, hogy a női szakágnak eddig egyetlen olimpiai bronzérme van. Nem mondom, hogy ettől más kell, hogy legyen az elvárás – mert nem –, de egyértelmű, hogy a női szakágnak még saját történelmet kell teremtenie. Ez a történet már gazdag, de még nem azonos a férfiakéval.

A „közel van a sikerekhez alatt” arra gondoltam, hogy ha négy közé jut egy válogatott - és ez a nőknek a legtöbbször sikerül is -, akkor már csak két meccs választja el az aranytól.

Igen, ez egyértelmű. Ebbe mélyebben nem tudok belemenni, hiszen másfél-két éve dolgozom a női vonalon, és azóta elemzem a történéseket. Azt látom, hogy amikor fináléba jutottunk, mindig az döntött, hogy az ellenfél aznap jobb volt. Ezt sokféleképpen lehet kezelni, de én inkább a másik oldalról közelítem meg: minden egyes sikernek nagyon-nagyon kell örülni, mert annyira erős a mezőny. Ahogy a sajtótájékoztatón is mondtam: az ötödik-hatodik helyezett, mondjuk Ausztrália vagy Hollandia közül is bárki simán megnyerhette volna a világbajnokságot.