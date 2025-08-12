A svédek elleni mérkőzés elvesztéséhez az is nagyban hozzájárult, hogy Gulyás István együttese a meccs nagy részét egyik legjobbja, Fazekas Máté nélkül játszotta végig, miután a Győr ifjú átlövője még az első félidőben bokasérülést szenvedett. Fazekas Nándor, a játékos édesapja szerint ez nem lehet akadálya annak, hogy szerepeljen a Németország elleni csütörtöki negyeddöntőben.

A korábbi válogatott Fazekas Nándor mindhárom fia kézilabdázik

Fotó: Török Attila

„Már úton voltunk a reptérre, így nem láttam a meccset. Édesanyám hívott aggodalmasan, mi lesz most így Mátéval” – mesélte a Magyar Nemzetnek csupán néhány perccel a beszállás előtt Fazekas Nándor, aki korábbi játékostársával, egyben a fiai menedzserével, az U19-es csapat másik erősségének, Eklemovics Márkónak az édesapjával, Eklemovics Nikolával éppen Egyiptomba repült, hogy a helyosztókat már a helyszínen nézzék végig.

Fazekas játszani fog a németek ellen

A korábbi magyar válogatott kapus elmondta, hogy nem látta az esetet, csak értesült róla, hogy a bokasérülésről van szó, ami megnyugtatta.

Ha el is szakadt, hát majd bekötözik és úgy játszik. A térd- és a vállsérülés veszélyes, a boka szerencsére gyorsan és könnyen gyógyul”

– tette hozzá Fazekas Nándor.

A Győrben szereplő Fazekas Máté az U19-es válogatott egyik legfontosabb játékosa

Fotó: Molcsányi Máté

Fazekas Nándor mindhárom fia kézilabdázik. Gergő 21 évesen már befutott játékos, a lengyel Wisla Plock és a magyar válogatott alapembere, a 18 éves Máté is már NB I-es játékos a Győr színeiben, a legkisebb, a 15 éves Áron pedig édesapja nyomdokába lépve kapus

Hogy Máté milyen magas pontosan? Egy éve mértük, akkor 197 centi volt, de azóta talán még nőtt is. Nem tudom, kire ütött, ilyen magas ember nincs a családban. Tökéletes átlövőalkat, de még erősödni kell ahhoz, hogy a felnőttek között is megállja a helyét. Ezen dolgozik, majd meglátjuk mire viszi. Természetesen az az álmunk, hogy idővel ő is válogatott legyen”

– jellemezte Fazekas Nándor a középső fiát, aki csütörtökön minden bizonnyal ott lesz a magyar csapatban a németek elleni negyeddöntőben.