A férfiaknál továbbra is a Ferencváros vezeti az európai szövetség vízilabdás klubrangsorát.

A LEN a 2024/25-ös eredményekkel frissítette a listát, a Ferencváros első helye nem is lehetett kérdéses, hiszen Nyéki Balázs Bajnokok Ligája-címvédő együttese az előző két szezonban minden lehetséges trófeát begyűjtött és 90 mérkőzésből 88-at megnyert - jelentette az MTI.

Gzira, 2025. június 1.A medencébe ugranak a győztes FTC játékosai Nyéki Balázs vezetőedzővel (j2) a férfi vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjében játszott FTC-Telekom Waterpolo - VK Novi Beograd mérkőzés lefújása után a máltai Gzirában 2025. június 1-jén. A címvédő FTC-Telekom 13-11-re legyőzte a szerb Novi Beograd csapatát a négyes döntő fináléjában.MTI/Bodnár Boglárka Ferencváros
A Ferencváros BL-győzelme nem is végződhetett volna másképp, mint a szokásos fürdőzéssel
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A férfiak rangsorában a bajnoki ezüstérmes Vasas a 12., a BVSC a 24., a Szolnok a 30., az OSC a 31., a Honvéd pedig a 36.

A Ferencváros női csapata is Európa csúcsán

A nőknél is a zöld-fehéreké a legmagasabban jegyzett magyar csapat, az előző szezonban a BL négyes döntőjéig menetelő, története során először bajnok FTC a hetedik helyen áll.

Az UVSE a 8., a Dunaújváros a 13., a BVSC a 20., az Eger a 21., a III. Kerületi TVE pedig a 31. a listán.

