A tavaly nyáron szerződtetett holland világbajnok Dione Housheer hároméves szerződését további hárommal meghosszabbította a kézilabda Bajnokok Ligájában címvédő Győri Audi ETO KC vezetősége. Housheer jelentős szerepet vállalt a klub legutóbbi Bajnokok Ligája-győzelmében és a magyar bajnoki cím megszerzésében.

Az egyesület honlapjának tájékoztatása szerint a 25 éves Dione Housheer gyorsan beilleszkedett a kisalföldi együttesbe, első évében vezéregyéniséggé vált, mert a jobbátlövő posztján védekezésben és támadásban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, jelentős szerepet vállalva a klub legutóbbi Bajnokok Ligája-győzelmében és a magyar bajnoki cím megszerzésében.

Housheer, Győr, 2025. május 10.Dione Housheer (b), a Győri ETO, valamint Márton Gréta (k) és Emily Bölk (j), az FTC játékosai a női kézilabda Bajnokok Ligájában játszott Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria mérkőzésen az Audi Aréna Győr sportcsarnokban 2025. május 10-én.MTI/Krizsán Csaba
A holland Dione Housheer szerződést hosszabbított az ETO-val
Fotó: Krizsán Csaba/MTI

Bizonyította, hogy hosszú távon is képes segíteni a klubot, fiatal kora ellenére posztján a világ legjobbjai között tartják számon. Emellett nem elhanyagolható, hogy az ETO család értékrendjét maximálisan képviseli. Büszkék és boldogok vagyunk, hogy Dione a következő öt évadot velünk tölti” 

– idézi az MTI a klub honlapjának nyilatkozó Fata Edinát, a Győri ETO Kft. ügyvezetőjét. 

Dione Housheer berobbant az ETO-ba

A zöld-fehérek tavasszal már a hetedik Bajnokok Ligája-címüket szerezték meg, az európai szövetség pedig a győztesek közül Győri-Lukács Viktória, a francia Estelle Nze Minko és a norvég Katrine Lunde mellett a holland játékost is beválasztotta az előző idény álomcsapatába.

Büszke vagyok, hogy a klubnál töltött első évemben jelentős eredményeket értünk el együtt. A csapat folyamatosan fejlődik, és őszintén hiszem, hogy hosszú távon még sikeresebb lehet. Számomra a Győr tényleg a legjobb hely, hogy fejlődjek és a lehető legjobbamat nyújtsam. A klub minden lehetséges módon támogat minket, ezért nem haboztam, és izgatottan írtam alá a hosszú távú szerződéshosszabbítást”

 – fogalmazott a holland jobbátlövő. 

Housheer a Bajnokok Ligája-győzelem és magyar bajnoki cím megszerzéséhez azzal járult hozzá, hogy 45 tétmérkőzésen lépett pályára és ezeken 311 gólt szerzett.

 

