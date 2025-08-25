Az egyesület honlapjának tájékoztatása szerint a 25 éves Dione Housheer gyorsan beilleszkedett a kisalföldi együttesbe, első évében vezéregyéniséggé vált, mert a jobbátlövő posztján védekezésben és támadásban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, jelentős szerepet vállalva a klub legutóbbi Bajnokok Ligája-győzelmében és a magyar bajnoki cím megszerzésében.

A holland Dione Housheer szerződést hosszabbított az ETO-val

Fotó: Krizsán Csaba/MTI

Bizonyította, hogy hosszú távon is képes segíteni a klubot, fiatal kora ellenére posztján a világ legjobbjai között tartják számon. Emellett nem elhanyagolható, hogy az ETO család értékrendjét maximálisan képviseli. Büszkék és boldogok vagyunk, hogy Dione a következő öt évadot velünk tölti”

– idézi az MTI a klub honlapjának nyilatkozó Fata Edinát, a Győri ETO Kft. ügyvezetőjét.

Dione Housheer berobbant az ETO-ba

A zöld-fehérek tavasszal már a hetedik Bajnokok Ligája-címüket szerezték meg, az európai szövetség pedig a győztesek közül Győri-Lukács Viktória, a francia Estelle Nze Minko és a norvég Katrine Lunde mellett a holland játékost is beválasztotta az előző idény álomcsapatába.

Büszke vagyok, hogy a klubnál töltött első évemben jelentős eredményeket értünk el együtt. A csapat folyamatosan fejlődik, és őszintén hiszem, hogy hosszú távon még sikeresebb lehet. Számomra a Győr tényleg a legjobb hely, hogy fejlődjek és a lehető legjobbamat nyújtsam. A klub minden lehetséges módon támogat minket, ezért nem haboztam, és izgatottan írtam alá a hosszú távú szerződéshosszabbítást”

– fogalmazott a holland jobbátlövő.

Housheer a Bajnokok Ligája-győzelem és magyar bajnoki cím megszerzéséhez azzal járult hozzá, hogy 45 tétmérkőzésen lépett pályára és ezeken 311 gólt szerzett.