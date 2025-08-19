A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) kedden hozta nyilvánosságra a torna menetrendjét, amely alapján Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese a vb második napján, május 16-án a finnek ellen játssza az első meccsét a zürichi csoportban. Ezt követően sorrendben az osztrákokkal, a britekkel, a németekkel, a svájciakkal, az amerikaiakkal, majd végül a lettekkel találkoznak a magyarok, akiknek sorsa így várhatóan a második és a harmadik találkozón dől majd el.

A magyar jégkorong-válogatott történelmi sikert ért el az idei vb-n

Fotó: MJSZ / Vörös Dávid

Könnyebb dolga lesz a magyar jégkorong-válogatottnak

A magyar szövetség (MJSZ) honlapján kiemelte, hogy a nemzeti csapatra az ideinél "kevésbé kegyetlen menetrend" vár majd, ugyanis ezúttal nem tíz, hanem 11 nap alatt játssza le a mérkőzéseit.

„Tudjuk, hogy alacsonyabban rangsorolt válogatottként tökéletes időbeosztásunk nem lesz, ugyanakkor a 2025-ösnél sokkal jobb a 2026-os kiírás, ez pedig sokat segíthet a kiegyensúlyozott teljesítményben” - mondta ennek kapcsán Majoross.

„A célkitűzésünk változatlan: nem azért megyünk, hogy mondjuk a briteket legyőzzük, a többi pedig mindegy, hanem azért, hogy legalább hétszer a lehető legjobbunkat nyújtsuk. Van, ahol ez idén tavasszal sikerült, van, ahol nem, ebben mindenképpen előrébb szeretnénk lépni” – tette hozzá.

Az MJSZ beszámolója szerint a szervezet, illetve a válogatott szakvezetősége az idei, aránytalanul és igazságtalanul nehéz beosztás nyomán „jelentős diplomáciai erőket mozgatott meg”, hogy a csapat 2026-ra sportszerűbb programot kapjon.

A válogatott minden bizonnyal szurkolók ezreire számíthat Zürichben

Fotó: MJSZ / Vörös Dávid

„A konkrétumok terén 2026-ban a világbajnokságon előrelépés lesz, hogy lesz kétnapos pihenőnk is, és csak egyszer játszunk az éjszakába nyúlóan, illetve délben is” – áll az MJSZ állásfoglalásában.

A szervezők tájékoztatása szerint a meccsnapra szóló jegycsomagokat szeptember 8-án déltől lehet majd megvásárolni, míg az egyéni meccsjegyeket jövő februárban kezdik értékesíteni.

A magyar válogatott idén Herningben története során először harcolta ki a bennmaradást. A jövő évi, május 31-ig tartó zürichi és fribourgi tornán a két nyolcas csoport utolsó helyezettjei kiesnek, és 2027-ben a divízió I/A-ban játszanak, míg a legjobb négy-négy csapat negyeddöntőbe jut.