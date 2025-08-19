Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Mi lesz most? Zelenszkij visszautasította Putyin ajánlatát

Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar férfi jégkorong-válogatott a finnekkel kezdi és a lettek ellen zárja a jövő évi, svájci elitvilágbajnokság csoportkörét, amelyen az ideinél kedvezőbb időbeosztást kapott. A Magyar Jégkorong Szövetség a jegyértékesítés kezdetét is megadta.

A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) kedden hozta nyilvánosságra a torna menetrendjét, amely alapján Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese a vb második napján, május 16-án a finnek ellen játssza az első meccsét a zürichi csoportban. Ezt követően sorrendben az osztrákokkal, a britekkel, a németekkel, a svájciakkal, az amerikaiakkal, majd végül a lettekkel találkoznak a magyarok, akiknek sorsa így várhatóan a második és a harmadik találkozón dől majd el.

jégkorong, magyar hokiválogatott, hokivébé
A magyar jégkorong-válogatott történelmi sikert ért el az idei vb-n
Fotó: MJSZ / Vörös Dávid

Könnyebb dolga lesz a magyar jégkorong-válogatottnak

A magyar szövetség (MJSZ) honlapján kiemelte, hogy a nemzeti csapatra az ideinél "kevésbé kegyetlen menetrend" vár majd, ugyanis ezúttal nem tíz, hanem 11 nap alatt játssza le a mérkőzéseit.

„Tudjuk, hogy alacsonyabban rangsorolt válogatottként tökéletes időbeosztásunk nem lesz, ugyanakkor a 2025-ösnél sokkal jobb a 2026-os kiírás, ez pedig sokat segíthet a kiegyensúlyozott teljesítményben” - mondta ennek kapcsán Majoross. 

„A célkitűzésünk változatlan: nem azért megyünk, hogy mondjuk a briteket legyőzzük, a többi pedig mindegy, hanem azért, hogy legalább hétszer a lehető legjobbunkat nyújtsuk. Van, ahol ez idén tavasszal sikerült, van, ahol nem, ebben mindenképpen előrébb szeretnénk lépni” – tette hozzá.

Az MJSZ beszámolója szerint a szervezet, illetve a válogatott szakvezetősége az idei, aránytalanul és igazságtalanul nehéz beosztás nyomán „jelentős diplomáciai erőket mozgatott meg”, hogy a csapat 2026-ra sportszerűbb programot kapjon.

jégkorong-vb, magyar hokiválogatott, szurkolók,
A válogatott minden bizonnyal szurkolók ezreire számíthat Zürichben
Fotó: MJSZ / Vörös Dávid

„A konkrétumok terén 2026-ban a világbajnokságon előrelépés lesz, hogy lesz kétnapos pihenőnk is, és csak egyszer játszunk az éjszakába nyúlóan, illetve délben is” – áll az MJSZ állásfoglalásában.

A szervezők tájékoztatása szerint a meccsnapra szóló jegycsomagokat szeptember 8-án déltől lehet majd megvásárolni, míg az egyéni meccsjegyeket jövő februárban kezdik értékesíteni.

A magyar válogatott idén Herningben története során először harcolta ki a bennmaradást. A jövő évi, május 31-ig tartó zürichi és fribourgi tornán a két nyolcas csoport utolsó helyezettjei kiesnek, és 2027-ben a divízió I/A-ban játszanak, míg a legjobb négy-négy csapat negyeddöntőbe jut.

Az A csoportos jégkorong-világbajnokság magyar érdekeltségű programja:

  • május 16., szombat: Magyarország-Finnország 16.20
  • május 17., vasárnap: Magyarország-Ausztria 16.20
  • május 19., kedd: Magyarország - Nagy-Britannia 20.20
  • május 22., péntek: Magyarország-Németország 16.20
  • május 23., szombat: Magyarország-Svájc 16.20
  • május 25., hétfő: Magyarország-Egyesült Államok 16.20
  • május 26., kedd: Magyarország-Lettország 12.20

(MTI)

Kapcsolódó cikkek:

Úgy írt történelmet a magyar hokiválogatott, hogy nem is volt a jégen
Tíz gólt kapott a magyar válogatott, de így is karnyújtásnyira van a csodától
Nem újította meg a szerződését a magyar jégkorong sikerkapitánya


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!