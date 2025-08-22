Először Fejes Dánielnek szurkolhattunk a kajak-kenu világbajnokságon, ahol a magyar kenus remek lapátolással végül az egyéni 500 méteres távon a 4. helyen végzett. Őt követték a férfi kajak négyesek küzdelmei az 500 méteres táv döntőjében, itt pedig óriási izgalmaknak lehettünk szemtanúi, ugyanis a magyar és a portugál egység fej-fej mellett haladt egészen a célig, ahol végül ki kellett kockázni, hogy melyik csapat haladt át rajta előbb. Végül a portugálok örülhettek az aranynak, mindössze öt század másodperccel verték meg az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor négyesét, de így is csodás ezüstérmet szereztek a fiúk.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A kajak-kenu világbajnokságon remekeltek a magyarok

A férfi kajak négyes után jöttek a hölgyek szintén 500 méteren, így nem volt sok idő örülni a hatalmas sikernek. A Fojt Sára, Pupp Noémi, Újfalvi Laura, Kőhalmi Emese négyes végül a hetedik helyen ért célba. Ezt követően a Kiss Ágnes-Nagy Bianka kenu kettes jött az 500 méteres döntőben, rendkívül erős mezőny jött itt össze, és ebben a nyolcasban sikerült az ötödik helyen célba érni.

Csikós Zsóka jött a párosok után. A fiatal sportoló mindent beleadott élete első kajak egyes 1000 méteres világbajnoki döntőjében, ahol az ötös pályán a rózsaszín hajójával végül óriási hajrával az ausztrál vetélytársat is maga mögé utasítva világbajnok lett, bravó!

Hajdu Jonatán érkezett a vízre a férfi kenu egyes 200 méteres döntőjére az extázis pillanatai után. A rövid, de gyors fináléban a magyar kenus végül az ötödik helyen ért célba.

A pénteki napot magyar szempontból Csizmadia Kolos zárta a férfi egyes kajak 200 méteres döntőjében. Az olimpiai negyedik kajakos nem bízott semmit a véletlenre, az első pillanattól kezdve tökéletesen versenyzett és simán nyerte a távot, világbajnoki címet szerezve.

A pénteki napot így a magyar küldöttség két arany- és egy ezüstéremmel zárta, remek teljesítményekkel.