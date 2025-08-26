Live
Kiszivárgott a titkos terv: Oroszország NATO-csatlakozásáról van szó

Térdszalagszakadást szenvedett Juhász Gréta, a női kézilabda NB I-ben szereplő Váci NKSE játékosa. Várhatóan az Európa-bajnoki bronzérmes kézilabdázó idén már nem léphet pályára.

A 21-szeres válogatott kézilabdázó pénteken, az MTK elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg súlyosan, a játékos csak Horváth Roland vezetőedző karjaiban tudta elhagyni a pályát. A diagnózist kedden a klub honlapján hozták nyilvánosságra.

kézilabdázó VIENNA, AUSTRIA - DECEMBER 13: Greta Eva Juhasz of Hungary throws at the goal with Thale Rushfeldt Deila of Norway and Ingvild Kristiansen Bakkerud of Norway defending during the Womens EHF EURO 2024 semifinal match between Hungary and Norway at Wiener Stadthalle on December 13, 2024 in Vienna, Austria.241213_SEPA_38_033 - 20241213_PD7731 (Photo by Andrea Kareth / APA-PictureDesk via AFP)
Elszakadt a magyar válogatott kézilabdázó, Juhász Gréta térdszalagja
Fotó: ANDREA KARETH / APA-PictureDesk

Az Eb-bronzérmes kézilabdázó elvesztése nagy csapás a Vácnak

Horváth kedden az MTI-nek elmondta: Juhásznak támadásban is fontos szerepe volt, védekezésben pedig abszolút alappillérnek számított. Hozzátette: jó lenne, ha tudnának igazolni valakit a megsérült balátlövő posztjára, de egyelőre abban kell gondolnia, hogy házon belül oldják meg a helyettesítését - az Európa-bajnoki bronzérmes Csíkos Luca, valamint Kövér Luca révén -, hiszen másfél hét múlva kezdődik számukra a bajnokság.

Hozzátette: „szakmailag elég nagy éket ütött belé” egyik kulcsjátékosának kiesése az idény rajtja előtt, de edzői pályafutása során már jó néhány ilyen helyzetet meg kellett oldania.

„Összességében jól sikerült a felkészülésünk, de Gréta sérülése átszabta a terveinket, és gyorsan alkotnunk kell valamit, hogy a feladatait meg tudja oldani valaki” – magyarázta a Vác edzője.

