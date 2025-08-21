Live
A magyar férfi kosárlabda-válogatott idén Finnországgal és Belgiummal mérkőzik meg a világbajnoki selejtezősorozat első szakaszában.

A Magyar Kosárlabda Szövetség csütörtöki közlése szerint az előselejtezőből második helyen továbbjutó magyar válogatott a G-csoportban szerepel majd a sorozatban, melynek első fordulójában, november 28-án Finnországot látja vendégül.

Szolnok, 2025. augusztus 16. A magyar válogatott, miután megnyerte a férfi kosárlabda világbajnoki előselejtező B csoportjának 3. fordulójában játszott Magyarország-Románia mérkőzést a szolnoki Tiszaligeti Sportcsarnokban 2025. augusztus 16-án. A magyar válogatott 86-66-ra győzött, ezzel továbbjutott a csoportjából. MTI/Bodnár Boglárka
A fenn ellen kezdi a férfi kosárlabda világbajnoki selejtezőt a magyar válogatott
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Teljes a magyar kosárlabda-válogatott vb-selejtezős programja

Gasper Okorn együttese ezt követően három nappal később Belgiumba látogat. A többi mérkőzésére jövőre kerül sor. A négyes tagja még az olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes Franciaország. A meccsek pontos időpontjai és helyszínei még nem ismertek.

A magyar csapat menetrendje:

  • november 28. Magyarország–Finnország
  • december 1. Belgium–Magyarország
  • 2026. február 27. Magyarország–Franciaország
  • 2026. március 1. Franciaország–Magyarország
  • 2026. július 3. Finnország–Magyarország
  • 2026. július 6. Magyarország–Belgium

A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. Katarban rendezik.

