A Magyar Kosárlabda Szövetség csütörtöki közlése szerint az előselejtezőből második helyen továbbjutó magyar válogatott a G-csoportban szerepel majd a sorozatban, melynek első fordulójában, november 28-án Finnországot látja vendégül.
Gasper Okorn együttese ezt követően három nappal később Belgiumba látogat. A többi mérkőzésére jövőre kerül sor. A négyes tagja még az olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes Franciaország. A meccsek pontos időpontjai és helyszínei még nem ismertek.
A magyar csapat menetrendje:
A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. Katarban rendezik.