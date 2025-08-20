Az utazási nehézségek ellenére - a kosárlabda-válogatott kedden több mint tíz órát vesztegelt a bécsi repülőtéren - nem kezdett rosszul a magyar csapat, amely többek között Váradi két sikeres triplájával az első negyed végéhez közeledve még vezetett, csakhogy az első felvonást 11-0-s rohammal zárta az ellenfél. A második tíz percben is folytatódott a vendégek pontatlan játéka, ami nemcsak az elrontott dobókísérletekben nyilvánult meg, hanem a rengeteg eladott labdában is, ráadásul ezekből rendre gyors pontokat szerzett Észak-Macedónia.

A kosárlabda-válogatott így is továbbjutott a csoportjából

Fotó: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

A kosárlabda-válogatott szoros meccsen maradt alul

Ebben a periódusban Vojvoda tartotta a lelket nemzeti együttesben, de a hazaiak a sorozatos magyar hibákat kihasználva a nagy szünetig 13 pontra növelték az előnyüket. A folytatásban keményebb védekezésre váltott a magyar csapat, így 8-0-s rohammal alaposan csökkentette a különbséget, de amint rendezte sorait az északmacedón együttes, ismét kiegyenlítetté vált a mérkőzés. A játékrész végén újra pontatlanná vált a magyarok játéka, emiatt a rivális megint jobban elhúzott. Mivel az utolsó felvonás elején nem történt lényegi változás, ezért a magyaroknak nem volt esélyük a fordításra.

A magyar csapat novemberben kezdi majd meg a kvalifikációs sorozatot, a G csoportban az olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes Franciaország mellett Belgium és Finnország lesz az ellenfele.

A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Románia 7 pont, 2. (és továbbjutott) Magyarország 6, 3. Észak-Macedónia 5