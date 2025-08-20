A nemzetközi kosárlabdázás élő legendája, LeBron James újabb rekordokat adhat át a múltnak az októberben kezdődő új NBA-idényben. A Los Angeles Lakers sztárja már vezeti a pontszerzők örökrangsorát, és ő az első kosaras, aki tinédzserként és 40 évesen is játszott már a ligában, valamint ő lett az első abban is, hogy fiával (Bronny James) egy csapatban pattogtathatott az NBA-ben. Ráadásul, ha pályára lép a 2025-2026-os évadban is, akkor a 23. idényében teszi ezt meg, amivel átadja a múltnak Vince Carter 22-es csúcsát (valljuk be, ez szinte biztosan bekövetkezik).

LeBron James az NBA egyik legismertebb arca

Fotó: JON PUTMAN / ANADOLU

Ha James egészséges marad és legalább 50 találkozón lehetőséget kap majd, akkor megelőzi a szereplési örökrangsort jelenleg 1 611 mérkőzéssel vezető Robert Parisht. Ráadásul, ha értékesít legalább 350 mezőnykosarat (eddig minden szezonjában eljutott minimum 400-ig), akkor Kareem Abdul-Jabbart megelőzve az övé lesz az NBA történetének legsikeresebb mezőnykosaras mutatója is.