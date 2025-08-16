A megfiatalított magyar válogatott a már továbbjutott Romániát fogadta Szolnokon, ám a nemzeti csapatnak önbizalmat adhatott az észak-macedónok felett aratott kiütéses siker. Az együttes számára nagy volt a tét a románok elleni világbajnoki előselejtezőben, ugyanis legalább 12 pontos sikerrel kellett visszavágni a nagyváradi vereségért. A sima győzelemmel ugyanis a továbbjutás és a második hely lett volna biztos, míg az annál nagyobb különbségű győzelemmel esélyt adott volna a csoportelsőségre.

A magyar válogatott, miután legyőzte a románokat a férfi kosárlabda világbajnoki előselejtező B csoportjának 3. fordulójában

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Visszavágott és továbbjutott a magyar válogatott

Az első negyedben érezni lehetett a feszültséget mindkét együttes játékán, ami nem volt meglepő a nagy tét miatt. Sok volt a reklamálás és az eladott labda, valamint a kihagyott dobás. Az első öt percben fej-fej mellett haladtak a csapatok, a magyar férfi kosárlabda-válogatott első sorban Nate Reuvers pontjaival tartotta a lépést, majd 16-10-ra elléptek Perlék. Az előny azonban a negyed végéig egypontosra olvadt (19-18).

A második negyedben is a magyar csapat volt előnyben, több olyan szakasza is volt a periódusnak, amikor úgy tűnt, akár komoly előnyt is kialakíthatnak. A vendégek azonban szorult helyzetükben mindig be tudtak találni távolról, hárompontosaikkal pedig a nagyszünetig tartani tudták a lépést (40-38). A nagyszünet aztán óriási változást hozott, a harmadik negyedre ugyanis az addig kiegyenlített csata egyoldalúvá vált. A magyar csapat nagyon koncentrált és pontos játékkal rukkolt elő, míg a románok valósággal lefagytak. Alig telt el két perc és már tíz pont fölött volt a különbség, s végül is folyamatosan is ihletett formában játszó Reuvers vezérletével perc 26 tíz pontot szerzett a házigazda és csupán öt pontot kapott (66-43).

A magyar férfi kosárlabda-válogatott bebiztosította továbbjutását

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Az utolsó negyed már nem volt kérdéses a győztes kiléte, ezért az időnként kissé kényelmessé váló magyarokra zárkózni tudtak a románok, végül Benke Szilárdék nem engedték vissza a meccsbe ellenfelüket és magabiztos, 20 pontos sikert arattak (86-66).

Gasper Okorn szövetségi kapitány megfiatalított együttese múlt hét szerdán 76-64-re kapott ki Romániában, így nem csak visszavágnia sikerült, hanem az egymás elleni mérleget is a maga javára fordította, ami azt jelenti, ha Perl Zoltánék szerdán nyernek egy biztos csoportutolsót észak-macedónok vendégeként, akkor elsőként.