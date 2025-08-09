Gasper Okorn szövetségi kapitány megfiatalított együttese szerdán rosszul kezdte meg a négy meccses sorozatot, mivel - noha már tíz ponttal is vezetett - 76-64-re kikapott Magyarország a románoktól Nagyváradon. Az észak-macedónok hasonlóképpen rajtoltak egy héttel ezelőtt, ők 80-72-re maradtak alul a románokkal szemben, akik két győzelmükkel már közel álltak a továbbjutáshoz. A magyarok szlovén szakvezetője Erdélyben sérülés miatt nem számíthatott Somogyi Ádámra, Benke Szilárdra és Meleg Gergőre, két utóbbi viszont azóta felépült, és rendelkezésre állt Szolnokon.
Ami az ellenfelet illeti, még Macedónia néven 1993-ban lett a FIBA tagja, és 1999-ben jutott ki először Európa-bajnokságra. A balkániak tíz év szünet után, a 2009-es Eb-n a kilencedik helyen zártak, majd 2011-ben a magyarok csoportjából jutottak ki az Eb-re, ahol negyedikek lettek, és 2015-ben jártak legutóbb kontinenstornán. Jelenlegi keretükből kiemelkedik a honosított Jacob Wiley, aki a spanyol élvonalban edződik, illetve a hazai bajnokságot megnyerő MZT Szkopje irányítója, Andrej Magdevski.
A magyar és az észak-macedón gárda legutóbb a 2016-os Európa-bajnoki selejtezőben találkozott, akkor idegenben 76-66-ra, Szolnokon pedig 63-61-re győztek a magyarok. Az újabb siker a szurkolókon biztosan nem múlt, mivel a 2200 férőhelyes Tiszaligeti Sportcsarnokban már elővételben elkeltek a jegyek. Ennek megfelelően elképesztő hangulat várta a csapatokat, amit 6-0-ás kezdéssel háláltak meg a házigazdák, és 16-7-nél Marjan Ilievski kapitány időt kért. A kilencpontos előny azonban a nyitónegyed végére egyre olvadt, csakhogy a második szakaszt 16-0-lal kezdték a magyarok, a teljesen széteső ellenfél négy percen át nem talált a gyűrűbe. Pongó Marcell és a Nagyváradon 15 pontot szerző Perl Zoltán szórta a kosarakat, a nagyszünetben 53-37 volt az állás.
Térfélcsere után húsz pontra nőtt a különbség, ekkor már eldőlni látszott a találkozó, az 59 százalékkal triplázó és rengeteg lepattanót szerző magyarok kézben tartották a meccset, a utolsó játékrész 70-51-ről indult, az észak-macedónok pedig már láthatóan beletörődtek a vereségbe, az Okorn-csapat sikere egy pillanatig sem forgott veszélyben.
A magyarok egy hét múlva a románokat fogadják ugyancsak Szolnokon, a trióból az első két csapat kezdheti el novemberben a kvalifikációs sorozatot.