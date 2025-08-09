Gasper Okorn szövetségi kapitány megfiatalított együttese szerdán rosszul kezdte meg a négy meccses sorozatot, mivel - noha már tíz ponttal is vezetett - 76-64-re kikapott Magyarország a románoktól Nagyváradon. Az észak-macedónok hasonlóképpen rajtoltak egy héttel ezelőtt, ők 80-72-re maradtak alul a románokkal szemben, akik két győzelmükkel már közel álltak a továbbjutáshoz. A magyarok szlovén szakvezetője Erdélyben sérülés miatt nem számíthatott Somogyi Ádámra, Benke Szilárdra és Meleg Gergőre, két utóbbi viszont azóta felépült, és rendelkezésre állt Szolnokon.

Fotó: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

Magyarország magabiztos győzelmet aratott

Ami az ellenfelet illeti, még Macedónia néven 1993-ban lett a FIBA tagja, és 1999-ben jutott ki először Európa-bajnokságra. A balkániak tíz év szünet után, a 2009-es Eb-n a kilencedik helyen zártak, majd 2011-ben a magyarok csoportjából jutottak ki az Eb-re, ahol negyedikek lettek, és 2015-ben jártak legutóbb kontinenstornán. Jelenlegi keretükből kiemelkedik a honosított Jacob Wiley, aki a spanyol élvonalban edződik, illetve a hazai bajnokságot megnyerő MZT Szkopje irányítója, Andrej Magdevski.

A magyar és az észak-macedón gárda legutóbb a 2016-os Európa-bajnoki selejtezőben találkozott, akkor idegenben 76-66-ra, Szolnokon pedig 63-61-re győztek a magyarok. Az újabb siker a szurkolókon biztosan nem múlt, mivel a 2200 férőhelyes Tiszaligeti Sportcsarnokban már elővételben elkeltek a jegyek. Ennek megfelelően elképesztő hangulat várta a csapatokat, amit 6-0-ás kezdéssel háláltak meg a házigazdák, és 16-7-nél Marjan Ilievski kapitány időt kért. A kilencpontos előny azonban a nyitónegyed végére egyre olvadt, csakhogy a második szakaszt 16-0-lal kezdték a magyarok, a teljesen széteső ellenfél négy percen át nem talált a gyűrűbe. Pongó Marcell és a Nagyváradon 15 pontot szerző Perl Zoltán szórta a kosarakat, a nagyszünetben 53-37 volt az állás.

Térfélcsere után húsz pontra nőtt a különbség, ekkor már eldőlni látszott a találkozó, az 59 százalékkal triplázó és rengeteg lepattanót szerző magyarok kézben tartották a meccset, a utolsó játékrész 70-51-ről indult, az észak-macedónok pedig már láthatóan beletörődtek a vereségbe, az Okorn-csapat sikere egy pillanatig sem forgott veszélyben.