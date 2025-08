Pár nap elteltével megváltozott az ezüstérem megítélése? – kérdeztük Manhercz Krisztián csapatkapitányt a Duna Arénában.

Ez most ezüst maradt (nevet). Az emberben persze változik, hogyan értékeli a mutatott teljesítményét, de az biztos, hogy a sajtótájékoztató, a fogadtatás egyaránt nagyon pozitív hangulatú esemény lett.

Mindkét válogatott, a női és a férfi számára ez egy hatalmas siker, még akkor is, ha az utolsó napon vereséget szenvedtünk.

Egy elképesztően intenzív és tanulságos két-három héten vagyunk túl – remek felkészülés, kemény meccsek, és egy olyan torna, amiből mindenki tanulhat. A szövetségi kapitányokat ismerve tudom, hogy fognak is tanulni belőle. Ez ugyanis csak az első állomása volt egy négyéves útnak. A cél pedig természetesen az, hogy az út során aranyakat is nyerjünk – a férficsapat nevében ezt biztosan kijelenthetem. Menni kell tovább, elemezni a hibákat – például a horvátok elleni negyeddöntő vagy a szerbek elleni elődöntő során elkövetetteket –, és tanulni belőlük. Ez lesz a következő időszak feladata.

A csapatkapitány Manhercz Krisztián erőt merítene később a vb-ezüstéremből

Csudai Sándor - Origo.hu

Az előző olimpián már lehetett érezni, hogy a magyar közönség egyre jobban értékeli a második, vagy akár a negyedik helyeket is, míg korábban szinte csak az arany számított jó eredménynek. Érez ebből valamit?

Nagyon sok gratulációt kaptunk, amit ezúton is köszönök mindenkinek – nézőknek, vízilabdaszeretőknek, családoknak. A legkritikusabbak persze mi magunk vagyunk saját magunkkal szemben.

Ha volt is idegesség vagy kritika, az belülről jött. Az viszont szerencsés, hogy már januárban jön az Európa-bajnokság, ahol az esetleges frusztrációt vagy rossz érzéseket ki tudjuk játszani magunkból.

Ez egy lehetőség arra, hogy gyorsan továbblépjünk.

Manhercz szerint mentálisan is készülni kell a játékokra

Érez annyi erőt a csapatban, hogy az olimpián ne csak az egyik esélyes legyen majd, hanem akár egy, a többiek felett álló favorit? Mint egykor a háromszoros olimpiai bajnok aranygeneráció. Látja ezt a csapaton?

Abszolút. Már most is az egyik esélyesek voltunk a világbajnokságnak, döntőt játszottunk. Nyilván az olimpia egészen más súlyú esemény, de az utóbbi két olimpián is ott voltunk a legjobb négyben. Itt az ideje, hogy ezt tovább építsük. Ezért beszélünk mindig négyéves tervekről, mert tudatosan kell haladni – nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is fel kell építenünk magunkat odáig.