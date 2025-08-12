„Nehéz volt, de végre eljött az az időszak, hogy nem a konditeremben vagy a futópadon vagyok, hanem játszhatok meccseket is, a csapattársaimmal lehetek az öltözőben és résztvehetek az edzéseken. Egyre jobban érzem magam” – fogalmazott visszatérése kapcsán az M1 aktuális csatornának az Elverum válogatott jobbátlövője, Máthé Dominik.

Máthé Dominik örül, hogy újra pályára léphet

Fotó: MARCO WOLF / DPA

Máthé keresztszalagját 2022 februárjában műtötték először, azóta még két beavatkozáson esett át, legutóbb tavaly nyáron Barcelonában. Elmondta, néhányszor eszébe jutott, hogy abbahagyja a kézilabdát. Legutóbb tavaly januárban játszott tétmérkőzést.

Máthé Dominik súlyos sérülésből tér vissza

A 26 éves Máthé tavaly október óta Elverumban végzi a rehabilitációját. A norvég csapat, amelynél korábban két idényt töltött, néhány nappal a harmadik beavatkozás előtt kereste meg, lakást, autót és rehabilitációs lehetőséget is biztosított számára.

„Nagyon jó volt, hogy olyan helyre jöttem, ahol tényleg fontos vagyok, törődtek velem az egész rehabilitáció alatt” – emelte ki a játékos, aki három-négy hete edz az együttessel és már felkészülési mérkőzéseken is túl van. Az első pályára lépése alkalmával 30-35 percet játszott támadás-védekezésben és gólt is szerzett, megérzése szerint jól ment neki a játék.

Kicsit korai új célokat kitűzni, inkább azt szeretném, hogy hétről-hétre erősebb legyek, többet játsszak

– fogalmazott várakozásai kapcsán. Kitért rá, hogy a sebessége megkopott, ezt majd a labdás edzésekkel igyekszik visszanyerni, illetve fogyott 13-14 kilót.

„Haladunk tovább, minden meccs után egyre erősebb leszek, remélem, már elkerülnek a sérülések és akkor tudok újra százszázalékosan játszani” – hangsúlyozta Máthé, aki augusztus 31-én tétmérkőzésen is szerepet kaphat, ekkor a Torrelavega ellen játszik El-selejtezőt az Elverum.

A visszatérésben segíti magyar csapattársa, a válogatott irányító Lukács Péter is.

„Számomra nagyon fontos, hogy legyen egy olyan irányító, aki le tudja szorítani a falat, és tudjak szabadon lőni” – fogalmazott Máthé. Hozzátette, szeretne októberben újra bekerülni a válogatott keretébe. A nemzeti csapatban 2019-ben mutatkozott be, azóta 45 mérkőzésen 156 gólt lőtt, és szerepelt két világ-, illetve három Európa-bajnokságon is. A tavalyi olimpiáról lemaradt a sérülés miatt.