Pallai Tamás nevétől volt hangos múlt szombaton a Tiszaligeti Sportcsarnokban, ami nem véletlen, hiszen ezúttal ő volt az egyetlen szolnoki tagja a kosárválogatottnak. A szurkolók végig éltették a játékost, aki végül nyolc pontig jutott Észak-Macedónia ellen.

Múlt szombaton többször is Pallai Tamás (középen) nevét skandálták a szolnoki szurkolók

Fotó: Girgász Péter/MKOSZ

„Nagyon hálás vagyok azért, hogy Szolnokon játszhattam a válogatott színeiben, a szurkolók is elképesztő módon beálltak a csapat mögé és támogattak minket, ez egy életre szóló élmény volt.”

Természetesen rengeteg alkalommal volt lehetőségem megélni azt, hogy mennyi támogatást nyújt Szolnokon a közönség, ez ezen a hétvégén a körülményeknek köszönhetően még hatványozott volt a számomra.

„Rendszeresen más arcunkat tudjuk mutatni előttük, érzi a közönség, hogy mikor és hogyan tudja a legnagyobb támogatást adni, hogy ez nekünk jó legyen. Nagyon élvezem ezeket a helyzetek, én így szeretek játszani” – nyilatkozta a bb1.hu-nak Pallai Tamás.

Pallai Tamás: El kellett jutnunk a saját szintünkre

A dobóhátvéd hozzátette, hogy a románok elleni „visszavágó” előtt vissza kell térni arra, hogy pontosan miket rontott el a csapat, mit kellene máshogy csinálni.

„Ebben a pár napban arra fektettük a hangsúlyt, hogy átértékeljük magunkban a dolgokat, minden erőnkkel azon voltunk, hogy eljussunk arra a szintre, amire igazából képesek vagyunk. Szerencsére nagyon jó srácokból áll ez a válogatott, olyanokból, akiknek sokat jelent a magyar címer, így nem volt probléma azzal, hogy helyre tegyünk magunkat, abban bízunk, hogy több olyan rossz napunk nem lesz, mint Nagyváradon, mert az mindenkinek nagyon fájó mérkőzés volt” – fogalmazott Pallai.

Benke Szilárd remekül játszott az észak-macedónok ellen

Fotó: Girgász Péter/MKOSZ

„Úgy érzi, Nagyváradon semmi nem jött össze, Szolnokon pedig kifejezetten extra napot fogott ki a válogatott. „Ami szerintem kiemelendő, hogy a lepattanózásunk sokkal jobb volt, kiosztottunk 22 gólpasszt és teljesen más energiákkal játszottunk, ezekre kell alapoznunk, ezekre lehet építeni a jövőben. Ha úgy jár a labda, ha minden labdáért ennyire agresszívan megyünk és jól védekezünk, akkor tudjuk adott esetben kompenzálni az esetleges gyengébb dobóformát.”

Én remélem, hogy egy hét alatt tudunk emelni még azon, hogy védekezésben nyomást tartsunk a labdán és segítsük egymást, mert egy válogatott nem olyan, mint egy klubcsapat, itt hét nap is rengeteget számíthat.

„Ha előre tudunk lépni, akkor jó esélyünk lesz a visszavágásra, nyilván bízom benne, hogy a dobóforma is rendben lesz.”