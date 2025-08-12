Pallai Tamás nevétől volt hangos múlt szombaton a Tiszaligeti Sportcsarnokban, ami nem véletlen, hiszen ezúttal ő volt az egyetlen szolnoki tagja a kosárválogatottnak. A szurkolók végig éltették a játékost, aki végül nyolc pontig jutott Észak-Macedónia ellen.
„Nagyon hálás vagyok azért, hogy Szolnokon játszhattam a válogatott színeiben, a szurkolók is elképesztő módon beálltak a csapat mögé és támogattak minket, ez egy életre szóló élmény volt.”
Természetesen rengeteg alkalommal volt lehetőségem megélni azt, hogy mennyi támogatást nyújt Szolnokon a közönség, ez ezen a hétvégén a körülményeknek köszönhetően még hatványozott volt a számomra.
„Rendszeresen más arcunkat tudjuk mutatni előttük, érzi a közönség, hogy mikor és hogyan tudja a legnagyobb támogatást adni, hogy ez nekünk jó legyen. Nagyon élvezem ezeket a helyzetek, én így szeretek játszani” – nyilatkozta a bb1.hu-nak Pallai Tamás.
A dobóhátvéd hozzátette, hogy a románok elleni „visszavágó” előtt vissza kell térni arra, hogy pontosan miket rontott el a csapat, mit kellene máshogy csinálni.
„Ebben a pár napban arra fektettük a hangsúlyt, hogy átértékeljük magunkban a dolgokat, minden erőnkkel azon voltunk, hogy eljussunk arra a szintre, amire igazából képesek vagyunk. Szerencsére nagyon jó srácokból áll ez a válogatott, olyanokból, akiknek sokat jelent a magyar címer, így nem volt probléma azzal, hogy helyre tegyünk magunkat, abban bízunk, hogy több olyan rossz napunk nem lesz, mint Nagyváradon, mert az mindenkinek nagyon fájó mérkőzés volt” – fogalmazott Pallai.
„Úgy érzi, Nagyváradon semmi nem jött össze, Szolnokon pedig kifejezetten extra napot fogott ki a válogatott. „Ami szerintem kiemelendő, hogy a lepattanózásunk sokkal jobb volt, kiosztottunk 22 gólpasszt és teljesen más energiákkal játszottunk, ezekre kell alapoznunk, ezekre lehet építeni a jövőben. Ha úgy jár a labda, ha minden labdáért ennyire agresszívan megyünk és jól védekezünk, akkor tudjuk adott esetben kompenzálni az esetleges gyengébb dobóformát.”
Én remélem, hogy egy hét alatt tudunk emelni még azon, hogy védekezésben nyomást tartsunk a labdán és segítsük egymást, mert egy válogatott nem olyan, mint egy klubcsapat, itt hét nap is rengeteget számíthat.
„Ha előre tudunk lépni, akkor jó esélyünk lesz a visszavágásra, nyilván bízom benne, hogy a dobóforma is rendben lesz.”
A magyarok szombaton ugyancsak Szolnokon fogadják Romániát, a trióból az első két csapat kezdheti el novemberben a kvalifikációs sorozatot.
A csoport állása két forduló után:
1. Románia 4 pont
2. Magyarország 3
3. Észak-Macedónia 2
A magyarok további programja:
augusztus 16.:
Magyarország - Románia, Szolnok 18.00
augusztus 20.:
Észak-Macedónia - Magyarország, Szkopje 19.00
Az augusztus 16-ai, Románia elleni mérkőzésre ezen az oldalon lehet jegyet venni.