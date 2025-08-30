PVSK, majd MiZo Pécs néven 1992 és 2010 között tizenegyszer nyerte meg a magyar női kosárlabda-bajnokságot a baranyai vármegyeszékhely, és Magyar Kupa-győztes is ugyanennyiszer volt ebben az időszakban. A sikereit részben Rózsa Gábor ügyvezetőnek köszönhette a klub, a sportvezető ugyanis nagy szerepet vállalt abban, hogy a hazai eredmények mellett többek között Euroliga-elődöntőkig is eljusson a sokáig Rátgéber László vezetőedző által irányított csapat. 2010-ben azonban anyagi válságba kerültek a pécsiek, és azóta egyszer (2014-ben) nyerte pécsi együttes a női NB I-et. A gazdasági összeomlás miatt Rózsa vitte el a balhét, felfüggesztett börtönbüntetést is kapott a számviteli fegyelem súlyos megsértéséért.

Rózsa Gábor a pécsi női kosárlabdacsapat ügyvezetője volt

Fotó: Magyar Nemzet

„Mai szemmel nézve abnormális hangulatban teltek a napjaink, hónapjaink. Rátgéber érkezésével sok minden megváltozott, mert a hazai eredmények mellett a nemzetközi sikerek sem kerülték el a Pécset.

Az én életem nem szólt másról, csak a támogatások gyűjtéséről.

Ráadásul, ahogy jöttek a hazai és nemzetközi sikerek, úgy nőtt nagyobbra az étvágy, amivel anyagilag már nem lehetett lépést tartani – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek adott interjújában Rózsa Gábor, aki elárulta, az utolsó években már nem tudtak szponzorokat sem találni. – Ez az időszak örök nyomott hagyott bennem, borzalmas volt."

Rózsa Gábor a pécsi kosárlabdacsapat összeomlásáról beszélt

„Abban az időben, amikor ez az egész zajlott volt, hogy be kellett mennem a pécsi belvárosba,

a fal mellett osonva haladtam, állandóan azt figyeltem, engem néz-e valaki? Abban a városban, ahol pár éve ezt megelőzően szinte a vállukon vittek az emberek.

Hogy jutottam el ide? Másokkal is túlságosan vak voltam, hittem abban, hogy a fekete-fehér szív mindenen átsegít. Megjegyzem, én egy fillért nem loptam el soha sehonnan. Innen kellett felállnom, de a sportágban megélt 35 év tapasztalata nagyon sokat segít és segített – jegyezte meg az egykori pécsi sportvezető, aki bevallotta, valóban megsértette a számviteli fegyelmet. – Ezzel együtt tegye fel a kezét az a magyar sportvezető, aki soha az életében nem sértette meg. Harmincöt éve vagyok sportvezető, nem magamat akarom felmenteni, mert amiért hibáztam, azért nagyon komolyan megfizettem."