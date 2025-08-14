Live
A magyar férfi ifjúsági kézilabda-válogatott kiélezett végjátékban 32-31-re kikapott Németországtól az Egyiptomban zajló korosztályos világbajnokság csütörtöki negyeddöntőjében.

A találkozó jelentős részében a német együttes volt előnyben, a félidőben 15-14-re vezetett. A dudaszó előtt fél perccel két gól volt a rivális előnye, ám Gulyás István szövetségi edző együttese 13 másodperc alatt szerzett két góllal egyenlített. Az utolsó szó azonban a németeké lett, akik az utolsó pillanatokban a meccs legeredményesebb játékosa, Jan Grüner nyolcadik találatával kiharcolták az elődöntőbe jutást.

kézilabda Germany vs Hungary (Quarter Final 2), IHF Men's Youth (U19) World Championship 2025, Cairo City, Egypt, 14.08.2025, Mandatory Credit © Anze Malovrh / kolektiff
Az 5-8. helyért játszhat a magyar csapat az ifi kézilabda-vb-n
Fotó: Anze Malovrh  / kolektiff / kolektiff images

A magyar szövetség honlapja alapján Balogh Ádám nyolc lövést védett, Eklemovic Márkó hét, Fazekas Máté hat gólt szerzett.

A magyar válogatott a kairói csoportkörben Marokkót 45-20-ra, Koszovót 37-28-ra, Svájcot 39-29-re győzte le, a középdöntő első fordulójában 33-32-re nyert Ausztria ellen, a második körben pedig 39-34-re kikapott Svédországtól.

Az U19-es korosztályban a magyarok eddigi legjobb vb-eredménye a 2019-es ötödik hely.

