Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az idény végén visszavonul Planéta Szimonetta volt válogatott kézilabdázó.

„Az idei szezon lesz az utolsó nekem, ezért elég nagy tervekkel vágok neki” – nyilatkozta a Handballexpert szakportálon a hetvenszeres válogatott jobbátlövő. Hozzátette: az MKS Lublin színeiben három aranyéremmel, vagyis a lengyel szuperkupa, a bajnokság és a kupa megnyerésével szeretne búcsúzni, az Európa-ligában pedig minél tovább menetelni.

válogatott Hungary's right back Szimonetta Planeta shoots during the Euro 2018 European Women's Handball Championship Group 2 main round match between Hungary and Romania on December 12, 2018 at Jean Weille sport hall in Nancy. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)
Befejezi karrierjét a korábbi női válogatott kézilabdás, Planéta Szimonetta 
Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

Sérüléséből lábadozik az idény végén visszavonuló válogatott kézis

A 31 éves kézilabdázó a nyári alapozást sérülés miatt nem kezdhette el csapatával és a debreceni felkészülési tornán sem léphet pályára, mert az előző szezonban, a Lengyel Kupa döntőjében 13 centiméter hosszan, részlegesen elszakadt a combizma.

„Nyáron próbáltam nem erőltetni a lábamat. A múlt héten kezdtem el futni, a héten pedig a kézilabdaspecifikus mozgásokat” – mondta.

Planéta hetven mérkőzésen 91 gólt szerzett a válogatottban, amellyel részt vett két világ- és három Európa-bajnokságon. Korábban szerepelt a Győr, a Veszprém, a német Thüringer HC, a francia Chambray Touraine, illetve a Debrecen együttesében. A Bajnokok Ligájában két ezüstérmet szerzett, négyszeres magyar bajnoknak, ötszörös Magyar Kupa-győztesnek, német szuperkupa-győztesnek és német bajnoki ezüstérmesnek mondhatja magát.

Kapcsolódó cikkek:

Visszavonult a magyar férfi kéziválogatott játékosa
Utolsó másodperces gól döntött a magyar ifjúsági kézilabda-válogatott vb-negyeddöntőjében
Megvannak a Veszprém ellenfelei a kézilabda klub-vb-n
Dráma az ifi kézi-vb-n: Fazekas megsérült, édesapja a helyszínre repült
Döbbenet: kizárták a Fradi BL-ellenfelét


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!