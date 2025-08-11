Live
A címvédő Veszprém az egyiptomi al-Ahli és az ausztrál Sydney-Uni csapatával találkozik a férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörében. A Veszprém mellett a másik két európai sztárcsapat a BL-címvédő Magdeburg, valamint a Barcelona.

Az esemény sorsolását hétfő délután tartották a férfi ifjúsági világbajnokság helyszínén, Kairóban. A címvédő One Veszprém HC a B csoportba került.

Veszprém, 2025. június 8. A bajnok One Veszprém HC játékosai ünnepelnek, miután 34-31-re győztek a férfi kézilabda NB I döntőjének harmadik találkozóján, a One Veszprém HC - OTP Bank-Pick Szeged mérkőzésen a One Veszprém Arénában 2025. június 8-án. MTI/Vasvári Tamás
A Veszprém ezúttal is a klub-vb egyik nagy esélyese
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A szeptember 26. és október 2. között sorra kerülő tornán a csoportgyőztesek, valamint a legjobb második helyezett jut az elődöntőbe. A kézilabda klub-vb mérkőzéseit az egyiptomi Új Adminisztratív Fővárosban rendezik.

A csoportbeosztás:

A csoport: SC Magdeburg (német), Sarjah SC (egyesült arab emírségekbeli), California Eagles (amerikai)

B csoport: One Veszprém HC, al-Ahli (egyiptomi), Sydney-Uni (ausztrál)

C csoport: Barcelona (spanyol), Handebol Taubaté (brazil), Zamalek SC (egyiptomi)

(MTI)

