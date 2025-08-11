Az esemény sorsolását hétfő délután tartották a férfi ifjúsági világbajnokság helyszínén, Kairóban. A címvédő One Veszprém HC a B csoportba került.
A szeptember 26. és október 2. között sorra kerülő tornán a csoportgyőztesek, valamint a legjobb második helyezett jut az elődöntőbe. A kézilabda klub-vb mérkőzéseit az egyiptomi Új Adminisztratív Fővárosban rendezik.
A csoportbeosztás:
A csoport: SC Magdeburg (német), Sarjah SC (egyesült arab emírségekbeli), California Eagles (amerikai)
B csoport: One Veszprém HC, al-Ahli (egyiptomi), Sydney-Uni (ausztrál)
C csoport: Barcelona (spanyol), Handebol Taubaté (brazil), Zamalek SC (egyiptomi)
(MTI)