Az esemény sorsolását hétfő délután tartották a férfi ifjúsági világbajnokság helyszínén, Kairóban. A címvédő One Veszprém HC a B csoportba került.

A Veszprém ezúttal is a klub-vb egyik nagy esélyese

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A szeptember 26. és október 2. között sorra kerülő tornán a csoportgyőztesek, valamint a legjobb második helyezett jut az elődöntőbe. A kézilabda klub-vb mérkőzéseit az egyiptomi Új Adminisztratív Fővárosban rendezik.

A csoportbeosztás:

A csoport: SC Magdeburg (német), Sarjah SC (egyesült arab emírségekbeli), California Eagles (amerikai)

B csoport: One Veszprém HC, al-Ahli (egyiptomi), Sydney-Uni (ausztrál)

C csoport: Barcelona (spanyol), Handebol Taubaté (brazil), Zamalek SC (egyiptomi)

(MTI)