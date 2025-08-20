Live
Az MTI számolt be arról, hogy Faluvégi Rudolf abbahagyja a játékot. A férfi kézilabda válogatottat 14-szer erősítette a visszavonult Faluvégi.

Faluvégi Rudolf 14-szeres válogatott kézilabdázó hivatalosan is visszavonult. A 31 éves irányító az utolsó klubja, a svájci élvonalban szereplő Wacker Thun honlapján közölte döntését. Faluvégi korábban a PLER, a Balatonfüred és a Csurgó játékosa volt, 2017 óta pedig külföldön kézilabdázott. 

visszavonult Faluvégi
Visszavonult Faluvégi a kézilabdázástól
Fotó: MARIJAN MURAT / DPA

Tartalmas karrierje volt a visszavonult játékosnak

Szerepelt a francia HBC Nantes és a Cesson-Rennes, valamint a német TVB Stuttgart, illetve a svájci HSC Suhr Aarau és a Wacker Thun színeiben. A Bajnokok Ligájában 2018-ban ezüstérmes lett, a válogatott tagjaként 14 mérkőzésen 22 gólt lőtt, és ott volt a 2016-os Európa-bajnokságon.

 

