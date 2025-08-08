Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Bloomberg: Ez lehet az orosz-ukrán háborút lezáró megállapodás - mutatjuk!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Október 8-án Budapesten rendezik a férfi vízilabdázók Európai Szuperkupa mérkőzését, amelyen a Bajnokok Ligája-győztes FTC-Telekom Waterpolo és az Eurokupában diadalmaskodó Pro Recco találkozik egymással. A két vízilabda-sztárcsapat előtte még Amerikában is találkozik egymással.

A vizes sportokat tömörítő európai szövetség pénteki közleménye kiemelte, hogy az elmúlt évek két legsikeresebb vízilabdacsapata méri össze erejét, hiszen az FTC 2019 után tavaly és idén is megnyerte a legrangosabb klubtrófeát, míg az olasz együttes története során 11-szer diadalmaskodott, 2021 és 2023 között sorozatban háromszor volt a kontinens legjobbja.

Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, BL, - Döntő - FTC-Telekom Waterpolo-Pro Recco, Vigvári Vendel, Fradi, Ferencváros
Vigvári Vendel, az FTC játékosa a férfi vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének fináléjában játszott FTC-Telekom Waterpolo–Pro Recco mérkőzésen a máltai Gzirában 2024. június 7-én
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

 

A találkozóra a tervek szerint a Komjádi Uszodában kerül sor.

Érdekesség, hogy a Ferencváros és Pro Recco szeptember elején is összecsap egymással, New Yorkban egy bemutatómérkőzést vív a világ két legjobb alakulata.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!