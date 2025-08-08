A vizes sportokat tömörítő európai szövetség pénteki közleménye kiemelte, hogy az elmúlt évek két legsikeresebb vízilabdacsapata méri össze erejét, hiszen az FTC 2019 után tavaly és idén is megnyerte a legrangosabb klubtrófeát, míg az olasz együttes története során 11-szer diadalmaskodott, 2021 és 2023 között sorozatban háromszor volt a kontinens legjobbja.

Vigvári Vendel, az FTC játékosa a férfi vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének fináléjában játszott FTC-Telekom Waterpolo–Pro Recco mérkőzésen a máltai Gzirában 2024. június 7-én

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A találkozóra a tervek szerint a Komjádi Uszodában kerül sor.

Érdekesség, hogy a Ferencváros és Pro Recco szeptember elején is összecsap egymással, New Yorkban egy bemutatómérkőzést vív a világ két legjobb alakulata.