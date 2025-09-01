Nehéz napjai lehetnek mostanában Arina Fedorovcevának, ahogy a többi orosz röplabdázó hölgynek is. Az ország csapata ugyanis az Ukrajna ellen indított háború miatt 2022 óta nem vehet részt világversenyeken, így a jelenleg zajló világbajnokságról is lemarad a nemzeti csapat.

Arina Fedorovceva szépsége mindenkit meghódít

Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

A 21 éves külső ütő klubszinten persze nem kellett, hogy felhagyjon a röplabdával: jelenleg a török élvonalban szereplő Fenerbahce játékosa.

Olimpiai bajnok is van Arina Fedorovceva családjában

Akinek ismerős Arina családneve, az biztosan nagyon szereti az evezést: édesapja, Szergej Fedorovcev ugyanis tagja volt a 2004-es athéni olimpián győztes orosz négyesnek. Sőt Arina édesanyja is evezős volt, így nem is igazán értjük ezt a röplabdás vonalat.