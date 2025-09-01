Nehéz napjai lehetnek mostanában Arina Fedorovcevának, ahogy a többi orosz röplabdázó hölgynek is. Az ország csapata ugyanis az Ukrajna ellen indított háború miatt 2022 óta nem vehet részt világversenyeken, így a jelenleg zajló világbajnokságról is lemarad a nemzeti csapat.
A 21 éves külső ütő klubszinten persze nem kellett, hogy felhagyjon a röplabdával: jelenleg a török élvonalban szereplő Fenerbahce játékosa.
Akinek ismerős Arina családneve, az biztosan nagyon szereti az evezést: édesapja, Szergej Fedorovcev ugyanis tagja volt a 2004-es athéni olimpián győztes orosz négyesnek. Sőt Arina édesanyja is evezős volt, így nem is igazán értjük ezt a röplabdás vonalat.
De, hogy még tovább fokozzuk az izgalmakat, azt is eláruljuk, hogy a húga, Marija ritmikus gimnasztikázó, aki 2021-ben a junior csapattal összetettben, 5 labdával és 5 szalaggal is Európa-bajnoki címet nyert.
Ha sok mindent nem is, de azt egészen biztosan értjük, hogy miért van Arina Fedorovcevának 317 ezer követője az Instagramon.