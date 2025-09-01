Live
Igazi sportcsaládból származik Arina Fedorovceva. A 21 éves orosz válogatott röplabdázó édesapja olimpiai bajnok, és ő maga is pályára lépett már ötkarikás játékokon. Tehetsége mellett a szépsége is lenyűgöző.

Nehéz napjai lehetnek mostanában Arina Fedorovcevának, ahogy a többi orosz röplabdázó hölgynek is. Az ország csapata ugyanis az Ukrajna ellen indított háború miatt 2022 óta nem vehet részt világversenyeken, így a jelenleg zajló világbajnokságról is lemarad a nemzeti csapat.

Arina Fedorovtseva of Fenerbahce Medicana Istanbul. Fenerbahce Medicana Istanbul and Neptunes Nantes faced each other at Women CEV Champions League Volley 2025 Round 4 Pool D Leg 6. The match took place in Burhan Felek Vestel Volleyball Hall on january 22, 2025. (Photo by Burak Basturk / Middle East Images via AFP)
Arina Fedorovceva szépsége mindenkit meghódít
Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

A 21 éves külső ütő klubszinten persze nem kellett, hogy felhagyjon a röplabdával: jelenleg a török élvonalban szereplő Fenerbahce játékosa.

Olimpiai bajnok is van Arina Fedorovceva családjában

Akinek ismerős Arina családneve, az biztosan nagyon szereti az evezést: édesapja, Szergej Fedorovcev ugyanis tagja volt a 2004-es athéni olimpián győztes orosz négyesnek. Sőt Arina édesanyja is evezős volt, így nem is igazán értjük ezt a röplabdás vonalat.

De, hogy még tovább fokozzuk az izgalmakat, azt is eláruljuk, hogy a húga, Marija ritmikus gimnasztikázó, aki 2021-ben a junior csapattal összetettben, 5 labdával és 5 szalaggal is Európa-bajnoki címet nyert.

Ha sok mindent nem is, de azt egészen biztosan értjük, hogy miért van Arina Fedorovcevának 317 ezer követője az Instagramon.

 

 

