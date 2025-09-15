Botrányos jelenet árnyékolta be a női rögbi-világbajnokságon rendezett Írország–Franciaország negyeddöntőjét Exeterben, ahol a franciák 13 pontos hátrányból fordítottak, és 18–13-ra győztek.

A franciák sztárja, Axelle Berthoumieu nagy botrányt okozott, miután a felvételek szerint megharapta az ellenfelét

Fotó: GLYN KIRK / AFP

A pályán történtek helyett azonban egy botrányos incidens került a középpontba: a szurkolók szerint a francia Axelle Berthoumieu megharapta ír ellenfele, Aoife Wafer karját.

A találkozó második félidejében Berthoumieu Wafer csuklóját szorította, miközben látszólag a védő alkarját próbálta megharapni. Wafer a szituáció után azonnal a karjára mutogatva jelezte a játékvezetőnek az esetet, de azonnali következménye nem lett.

World Rugby have confirmed that France's Axelle Berthoumieu (biting) and Manaé Felu (dangerous tackle - 2nd France yellow card) have been cited after today's QF win over Ireland pic.twitter.com/TpPnZjvE8e — Caolán Scully (@Caolan_Scully) September 14, 2025

Hiába reklamáltak az ír játékosok és próbálták a stadion kivetítőjén is felhívni a bíró figyelmét a visszajátszásra, a játékvezető és a videobíró sem szabott ki büntetést a franciára. Berthoumieu így büntetlenül folytathatta a meccset, bár a sportág nemzetközi szövetsége utólag még vizsgálhatja az esetet, amely akár eltiltást is vonhat maga után.

Az ír csapatkapitány, Sam Monaghan a pályán próbálta elérni, hogy az esetet ellenőrizzék, de elmondása szerint azonnali intézkedésre nem került sor. Scott Bemand szövetségi kapitány nem látta tisztán az esetet, de reméli, utólag megvizsgálják majd.

Épphogy lejöttünk a pályáról. Ha van bármi, amit utólag vizsgálni kell, arra ki fogunk térni. A játékosok a helyszínen jelezték a játékvezetőnek, mi megtettük a magunk részét. Nem szeretnék most semmit előre minősíteni, mert nem láttam tisztán az esetet

– mondta az ír szakvezető.

A franciák oldaláról Gaelle Mignot szövetségi kapitány szintén nem kívánt állást foglalni, hangsúlyozva, hogy ő sem látta az ominózus jelenetet.

A közösségi médiában azonban sokkal élesebb visszhangot váltott ki a botrányos jelenet. Többen felháborodottan írták, hogy „szégyenletes”, ami a pályán történt, míg mások szerint a játékvezetők és a videobíró mulasztása volt a legfelháborítóbb.