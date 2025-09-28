A Debreceni VSC keretéből Daniela de Jong, a hazaiaktól Lena Hausherr és a világbajnok Lois Abbingh hiányzott.

A szünetben még döntetlenre állt a Debrecen, végül pedig két góllal kikapott

Forrás: dvsckezilabda.hu

Némi meglepetésre a németek kezdtek jobban, pontosabban (5-2), majd Jovana Jovovic gólpasszaira alapozva felzárkózott a Debrecen (8-7). A Borussia egyre többet hibázott, a vendégek védekezése és támadójátéka viszont hatékonyabbá vált, ennek köszönhetően a 19. percben már ők vezettek (10-11).

Már csak négy perc volt hátra az első félidőből, amikor újabb fordulat következett, mert a hajdúságiak játéka megint pontatlanná vált. Ezt a Borussia egy 3-0-s sorozattal használta ki, de a DVSC-nek a szünet előtt sikerült egyenlítenie.

Végül nem jött össze a debreceni pontszerzés

A játék képe nem változott és a színvonala sem javult a második felvonásban. Egymás hibáiból éltek a csapatok, legalábbis amikor ki tudták használni ellenfelük rontásait.

A Debrecen és a Dortmund is vezetett két góllal, Sarah Wachter pedig remekül védett a hazai kapuban. A DVSC nyolc perc alatt egy egyszer talált be, a hajrában Alicia Toublanc és Océane Sercien-Ugolin is büntetőt hibázott, így csapatuknak nem volt esélye a pontszerzésre.

Mindkét oldalon 18 technikai hibát követtek el a játékosok a hatvan perc során – jelentette az MTI.

Sercien-Ugolin hat, Toublanc négy góllal, Adrianna Placzek hét védéssel zárt debreceni oldalon.

A hazaiaknál Alina Grijseels kilenc alkalommal talált be, Sarah Wachternek 16 védése volt. Szikora Melinda ezúttal csak egy hétméteresre állt be, amit nem tudott kivédeni.

Eredmény, csoportkör, 3. forduló, B csoport:

Borussia Dortmund (német) – DVSC Schaeffler 28-26 (17-17)

lövések/gólok: 43/28, illetve 48/26

gólok hétméteresből: 5/4. illetve 6/4

kiállítások: 4, illetve 6 perc

Az egy győzelemmel és két vereséggel álló DVSC jövő szombaton a dán Esbjerget fogadja, a címvédő Győr (3-0-0) ugyanazon a napon a román Gloria Bistritát fogadja, a Ferencváros (1-0-2) pedig vasárnap a szlovén Krim Mercator Ljubljana vendége lesz.