A Debreceni VSC keretéből Daniela de Jong, a hazaiaktól Lena Hausherr és a világbajnok Lois Abbingh hiányzott.
Némi meglepetésre a németek kezdtek jobban, pontosabban (5-2), majd Jovana Jovovic gólpasszaira alapozva felzárkózott a Debrecen (8-7). A Borussia egyre többet hibázott, a vendégek védekezése és támadójátéka viszont hatékonyabbá vált, ennek köszönhetően a 19. percben már ők vezettek (10-11).
Már csak négy perc volt hátra az első félidőből, amikor újabb fordulat következett, mert a hajdúságiak játéka megint pontatlanná vált. Ezt a Borussia egy 3-0-s sorozattal használta ki, de a DVSC-nek a szünet előtt sikerült egyenlítenie.
A játék képe nem változott és a színvonala sem javult a második felvonásban. Egymás hibáiból éltek a csapatok, legalábbis amikor ki tudták használni ellenfelük rontásait.
A Debrecen és a Dortmund is vezetett két góllal, Sarah Wachter pedig remekül védett a hazai kapuban. A DVSC nyolc perc alatt egy egyszer talált be, a hajrában Alicia Toublanc és Océane Sercien-Ugolin is büntetőt hibázott, így csapatuknak nem volt esélye a pontszerzésre.
Mindkét oldalon 18 technikai hibát követtek el a játékosok a hatvan perc során – jelentette az MTI.
Sercien-Ugolin hat, Toublanc négy góllal, Adrianna Placzek hét védéssel zárt debreceni oldalon.
A hazaiaknál Alina Grijseels kilenc alkalommal talált be, Sarah Wachternek 16 védése volt. Szikora Melinda ezúttal csak egy hétméteresre állt be, amit nem tudott kivédeni.
Eredmény, csoportkör, 3. forduló, B csoport:
Borussia Dortmund (német) – DVSC Schaeffler 28-26 (17-17)
lövések/gólok: 43/28, illetve 48/26
gólok hétméteresből: 5/4. illetve 6/4
kiállítások: 4, illetve 6 perc
Az egy győzelemmel és két vereséggel álló DVSC jövő szombaton a dán Esbjerget fogadja, a címvédő Győr (3-0-0) ugyanazon a napon a román Gloria Bistritát fogadja, a Ferencváros (1-0-2) pedig vasárnap a szlovén Krim Mercator Ljubljana vendége lesz.