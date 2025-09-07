A Buducnost 3-0-val kezdte a mérkőzést, a Debrecen 4-4-nél érte utol vendéglátóját. Mindkét együttes alacsony százalékkal váltotta gólra a helyzeteit, negyedóra után 5-5 állt az eredményjelzőn. Hat-ötöt követően a hajdúságiak egy háromgólos sorozattal – a találkozó során először – átvették a vezetést, pihenőre egy találat különbséggel vonulhattak a felek.

Győzelemmel tért vissza a Debrecen a BL-be

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Drámai sikerrel tért vissza a Debrecen a BL-be

A fordulást követően a Buducnost kétszer is vezetett három találattal (14-11 és 19-16), ám a Debrecen rendre egyenlített, a hajrához közeledve pedig inkább Szilágyi Zoltán vezetőedző együttesénél volt az előny. A Buducnost hat percig gólképtelen volt, a végjátékban pedig hiába támadott ét a hat ellen a házigazda, a DVSC egy találatot megőrzött előnyéből a végső dudaszóig.

A mezőny legeredményesebbje a podgoricai együttest erősítő Itana Grbic lett hét találattal, Océane Sercien-Ugolin és az Euróba-bajnoki bronzérmes Tóvizi Petra öt-öt góllal, Adrianna Placzek hét védéssel vette ki a részét a Debrecen sikeréből – adta hírül az MTI.

A két magyar játékost is foglalkoztató Metz 30-29-re győzött Esbjergben, ezzel visszavágva az elmúlt kiírás bronzmérkőzéséért. Az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra csapata legeredményesebbjeként hét gólt szerzett, míg Albek Annának nem volt kapura lövése.

A Debrecen jövő szombaton a román Gloria Bistrita-Nasaud, a címvédő Győr pedig a dán Team Esbjerg együttesét fogadja. A Ferencváros egy hét múlva a román CSM Bucuresti otthonában lép pályára a BL csoportkörében.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, A csoport:

Buducnost Podgorica (montenegrói)-DVSC Schaeffler 24-25 (11-10)