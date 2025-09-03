Az ausztrál futball Ausztrália egyik legnépszerűbb sportága, és a nőknél is egyre komolyabb szinten művelik ezt. Vasárnap az élvonalbeli bajnokságban, az AFL-ben a Brisbane Lions a Carlton Blues együttesét fogadta, a találkozón látott felvételek pedig bejárták a világot. A hazai csapat mezén, a hátsó rész alján ugyanis olyan, fát ábrázoló rajz szerepel, mint amikor valakinek hajolás közben kilóg a feneke, azaz úgynevezett kőműves dekoltázst villant.
A közösségi médiában megosztott felvételek alatt rengeteg hozzászólás jelent meg, ezekben a rajongók ámulatukat fejezték ki, hogy ilyen ruhatervezés megtörténhetett. Sokan jót is mulattak a történteken, másokat viszont felháborított, hogy a csapat gondolkodás nélkül felvette ezt a mezt.
A mez azért is nagy vihart kavart, mert egy hónappal korábban a Brisbane Lions tavalyi bajnok férficsapata is hasonló mezt viselt, és a jelek szerint akkor senki nem gondolt bele abba, hogy ez a mintázat nőkön még extrémebbnek tűnik.
Az AFL harmadik fordulója után a Brisbane egy, míg a Carlton két győzelemmel áll a középmezőnyben.