Az ausztrál futball Ausztrália egyik legnépszerűbb sportága, és a nőknél is egyre komolyabb szinten művelik ezt. Vasárnap az élvonalbeli bajnokságban, az AFL-ben a Brisbane Lions a Carlton Blues együttesét fogadta, a találkozón látott felvételek pedig bejárták a világot. A hazai csapat mezén, a hátsó rész alján ugyanis olyan, fát ábrázoló rajz szerepel, mint amikor valakinek hajolás közben kilóg a feneke, azaz úgynevezett kőműves dekoltázst villant.

Júliusban a Brisbane Lions férfi ausztrálfutball-csapata is „kőműves dekoltázst villantott"

Fotó: AFL Photos via Getty Images/Russell Freeman

Kőműves dekoltázsra hasonlító rajz a női AFL-ben

A közösségi médiában megosztott felvételek alatt rengeteg hozzászólás jelent meg, ezekben a rajongók ámulatukat fejezték ki, hogy ilyen ruhatervezés megtörténhetett. Sokan jót is mulattak a történteken, másokat viszont felháborított, hogy a csapat gondolkodás nélkül felvette ezt a mezt.

DESIGN FAIL:

So in Australia the Brisbane Lions women's AFL players have been the latest victims of an outstanding jumper design screw up. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/1GigccRAhV — Leon Larger (@burnedspy360) September 1, 2025

A mez azért is nagy vihart kavart, mert egy hónappal korábban a Brisbane Lions tavalyi bajnok férficsapata is hasonló mezt viselt, és a jelek szerint akkor senki nem gondolt bele abba, hogy ez a mintázat nőkön még extrémebbnek tűnik.

Az AFL harmadik fordulója után a Brisbane egy, míg a Carlton két győzelemmel áll a középmezőnyben.