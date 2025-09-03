Live
A női Ausztrál Futball Liga (AFL) legutóbbi játéknapján a Carlton Blues 58-44-re győzött a Brisbane Lions vendégeként. A találkozó nem a játékról, hanem a hazai ausztrálfutballisták mezén látható, úgynevezett kőműves dekoltázshoz hasonlító rajzról maradt emlékezetes.

Az ausztrál futball Ausztrália egyik legnépszerűbb sportága, és a nőknél is egyre komolyabb szinten művelik ezt. Vasárnap az élvonalbeli bajnokságban, az AFL-ben a Brisbane Lions a Carlton Blues együttesét fogadta, a találkozón látott felvételek pedig bejárták a világot. A hazai csapat mezén, a hátsó rész alján ugyanis olyan, fát ábrázoló rajz szerepel, mint amikor valakinek hajolás közben kilóg a feneke, azaz úgynevezett kőműves dekoltázst villant.

Júliusban a Brisbane Lions férfi ausztrálfutball-csapata is „kőműves dekoltázst villantott", AFL, ausztrálfutball, ausztrál futball, rajz, Brisbane Lions, kőműves dekoltázs
Júliusban a Brisbane Lions férfi ausztrálfutball-csapata is „kőműves dekoltázst villantott"
Fotó: AFL Photos via Getty Images/Russell Freeman

Kőműves dekoltázsra hasonlító rajz a női AFL-ben

A közösségi médiában megosztott felvételek alatt rengeteg hozzászólás jelent meg, ezekben a rajongók ámulatukat fejezték ki, hogy ilyen ruhatervezés megtörténhetett. Sokan jót is mulattak a történteken, másokat viszont felháborított, hogy a csapat gondolkodás nélkül felvette ezt a mezt.

A mez azért is nagy vihart kavart, mert egy hónappal korábban a Brisbane Lions tavalyi bajnok férficsapata is hasonló mezt viselt, és a jelek szerint akkor senki nem gondolt bele abba, hogy ez a mintázat nőkön még extrémebbnek tűnik.

Az AFL harmadik fordulója után a Brisbane egy, míg a Carlton két győzelemmel áll a középmezőnyben.

 

 

