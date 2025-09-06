A Ferencváros a 2023-as BL-döntőbe kerülése után újfent megcélozta a hazai végjátékba jutást, június 6-án és 7-én ugyanis ismét a budapesti MVM Dome ad otthont a sorozat négyes döntőjének. Az első lépést efelé a fővárosi együttes saját közönsége előtt az Odense ellen tehette meg, amely az elmúlt szezonban egygólos különbséggel ütötte el a zöld-fehéreket a négyes döntőbe jutástól.

Klujber Katrin, a Ferencváros (b) és Mie Hojlund, a Odense HB játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának 1. fordulójában játszott FTC-Rail Cargo Hungaria - Odense Handbold mérkőzésen az Érd Arénában

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A Ferencváros 29-29-nél még reménykedhetett

Nagy iramban indult az összecsapás - amelyet a helyszínen tekintett meg Golovin Vlagyimir, az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott szövetségi kapitánya -, az első percekben a vendégek játszottak pontosabban és tettek szert 8-5-ös előnyre.

Noha a 18. perc elején, 10-10-nél utolérte riválisát a Ferencváros, a folytatásban is a dán alakulat volt lépéselőnyben, már vezetett 15-11-re is, a szünetre pedig kétgólos különbséggel vonulhatott.

A fordulás után visszaépítette a négy találatnyi különbséget a jól védekező Odense (20-24), majd a Ferencvárost első BL-mérkőzésén irányító Jesper Jensen változtatásai nyomán ideiglenesen közelebb zárkózott együttese (24-26).

Orlane Kanor, a Ferencváros (k), valamint Mie Hojlund (b) és Maren Nyland Aardahl (j), az Odense játékosainak a csatája

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A támadásban hét a hat elleni taktikára alapozó, helyzeteit magas hatékonysággal értékesítő dán csapat rendre el-ellépett, ám egy hatperces gólcsendje nyomán az utolsó nyolc perchez érve ismét döntetlent mutatott az eredményjelző (29-29).

A végjátékban újra két találattal eltávolodott az Odense, a magyar csapatok közül a BL-idényt elsőként elindító Ferencvárosnak pedig ugyan volt esélye az egyenlítésre, nem tudott élni ezzel és két góllal alulmaradt - jelentette az MTI.

Az Eb-bronzérmes Klujber Katrin, illetve Emily Vogel nyolc-nyolc gólt szerzett a Ferencvárosban, a szintén kontinensbajnoki harmadik Janurik Kinga és Laura Glauser öt-öt védéssel zárt.

Az Odense sikeréből Althea Reinhardt 14 védéssel, Ingvild Bakkerud hét találattal vette ki a részét.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, B csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Odense HB (dán) 32-34 (16-18)

lövések/gólok: 50/32, illetve 45/34

gólok hétméteresből: 5/4, illetve 4/3

kiállítások: 6, illetve 8 perc

piros lap: 0, illetve 1