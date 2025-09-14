Mindkét együttes vereséggel kezdte szereplését a múlt hétvégén: a Magyar Kupa-győztes Ferencváros saját közönsége előtt 34-32-re kapott ki a legutóbb döntős dán Odensétől, míg a román együttes 28-27-re maradt alul a dán Ikast vendégeként. Az előző két egymás elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésükre tavaly novemberben került sor, akkor egy hét különbséggel előbb idegenben, majd hazai pályán is a Ferencváros győzött.

Ezúttal Klujber Katrin klasszisa sem tudott segíteni a Ferencvárosnak a pontszerzésben

MTI/Bodnár Boglárka

Nem tudott javítani a Ferencváros a BL-ben

Ezúttal kiegyenlített játékkal indult az összecsapás, először a 18. percben alakult ki kétgólos különbség, 11-9-re vezetett ekkor a magyar klub. Ezt követően öt percre "megfagyott" az eredmény, a holtpontról az FTC tudott elmozdulni, a 28. percben pedig már négy találat volt az előnye (14-10), ezt felezte meg a pihenőig a CSM.

A fordulást követően is főleg a Ferencváros volt lépéselőnyben, jelentős különbséget azonban nem tudott kidolgozni, sőt az 52. percben, 25-24-nél - 9-8 után ismét - vezetéshez jutott a házigazda. Az utolsó két percen belül 30-28-ra vezetett a bukaresti csapat, innen pedig már nem volt visszaút az FTC-nek.

A mezőny legeredményesebbjeként a bukarestieket erősítő Elizabeth Omoregie nyolcszor talált be, Gabriela Moreschi nyolc, Evelina Eriksson három védéssel zárt.

A Ferencvárosból Emily Vogel hét, Darja Dmitrijeva és Klujber Katrin hat-hat gólt szerzett, Laura Glauser nyolc lövést hárított.

Az FTC következő ellenfele szeptember 27-én a norvég Sola HK lesz Érden, a BL-címvédő Győr pedig ugyanazon a napon a montenegrói Buducnost Podgorica vendége lesz.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, B csoport:

CSM Bucuresti (román) - FTC-Rail Cargo Hungaria 31-28 (12-14)

lövések/gólok: 42/31, illetve 48/28 gólok

hétméteresből: 5/4, illetve 5/3

kiállítások: 4, illetve 8 perc

szombaton játszották:

Győri Audi ETO KC-Team Esbjerg (dán) 31-30 (15-15)

