Az európai szövetség honlapja szerint a svédek a párharc első mérkőzésén 33-30-ra nyertek a lengyel KGHM Chrobry Glogów ellen, a visszavágón pedig 37-35-re győztek, így kettős sikerrel jutottak az első csoportkörbe. Az E csoportban a Ferencvároson és a Karlskronán kívül a portugál Benfica, valamint Sipos Adrián, Bartucz László és Palasics Kristóf együttese, a német MT Melsungen szerepel.

A Ferencváros az Európa-ligában küzdhet majd a továbbjutásért

Fotó: fradi.hu

A Ferencváros csoportja teljessé vált

A mezőnyben három magyar játékos lesz még: Imre Bence a német THW Kiel, Máthé Dominik és Lukács Péter pedig a norvég Elverum HB színeiben játszhat a második számú európai kupasorozatban – számolt be róla az MTI.

A csoportmérkőzések október 14-én kezdődnek és december 2-án érnek véget. A négyes csoportok első két helyezettje jut a második csoportkörbe.

A férfi Európa-liga csoportbeosztása:

A csoport:

SG Flensburg-Handewitt (mémet), AHC Potaissa Turda (román), Saint-Raphael Var HB (francia), Irudek Bidasoa Irún (spanyol)

B csoport:

Montpellier HB (francia), KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski (lengyel), THW Kiel (német), BSV Bern (svájci)

C csoport:

Fraikin BM Granollers (spanyol), RD LL Grosist Slovan (szlovén), SAH-Skanderborg (dán), CS Minaur Baia Mare (román)

D csoport:

FC Porto (portugál), Knattspyrnufélagid Fram (izlandi), Elverum HB (norvég), HC Kriens-Luzern (svájci)

E csoport:

MT Melsungen (német), FTC-Green Collect, SL Benfica (portugál), HF Karlskrona (svéd)

F csoport:

IFK Kristianstad (svéd), Vardar Szkopje (északmacedón), Fenix Toulouse (francia), MRK Sesvete (horvát)

G csoport:

Fredericia HK (dán), Tatran Presov (szlovák), TSV Hannover-Burgdorf (német), IK Sävehof (svéd)

H csoport:

Kadetten Schaffhausen (svájci), RK Nexe (horvát), Abanca Ademar León (spanyol), RK Partizan (szerb)

A Ferencváros programja:

október 14., kedd: FTC-Green Collect - HF Karlskrona

október 21., kedd: SL Benfica - FTC-Green Collect

november 11., kedd: FTC-Green Collect - MT Melsungen

november 18., kedd: MT Melsungen - FTC-Green Collect

november 25., kedd: HF Karlskrona - FTC-Green Collect

december 2., kedd: FTC-Green Collect - SL Benfica