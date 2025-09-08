Az európai szövetség honlapja szerint a svédek a párharc első mérkőzésén 33-30-ra nyertek a lengyel KGHM Chrobry Glogów ellen, a visszavágón pedig 37-35-re győztek, így kettős sikerrel jutottak az első csoportkörbe. Az E csoportban a Ferencvároson és a Karlskronán kívül a portugál Benfica, valamint Sipos Adrián, Bartucz László és Palasics Kristóf együttese, a német MT Melsungen szerepel.
A mezőnyben három magyar játékos lesz még: Imre Bence a német THW Kiel, Máthé Dominik és Lukács Péter pedig a norvég Elverum HB színeiben játszhat a második számú európai kupasorozatban – számolt be róla az MTI.
A csoportmérkőzések október 14-én kezdődnek és december 2-án érnek véget. A négyes csoportok első két helyezettje jut a második csoportkörbe.
A férfi Európa-liga csoportbeosztása:
A csoport:
SG Flensburg-Handewitt (mémet), AHC Potaissa Turda (román), Saint-Raphael Var HB (francia), Irudek Bidasoa Irún (spanyol)
B csoport:
Montpellier HB (francia), KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski (lengyel), THW Kiel (német), BSV Bern (svájci)
C csoport:
Fraikin BM Granollers (spanyol), RD LL Grosist Slovan (szlovén), SAH-Skanderborg (dán), CS Minaur Baia Mare (román)
D csoport:
FC Porto (portugál), Knattspyrnufélagid Fram (izlandi), Elverum HB (norvég), HC Kriens-Luzern (svájci)
E csoport:
MT Melsungen (német), FTC-Green Collect, SL Benfica (portugál), HF Karlskrona (svéd)
F csoport:
IFK Kristianstad (svéd), Vardar Szkopje (északmacedón), Fenix Toulouse (francia), MRK Sesvete (horvát)
G csoport:
Fredericia HK (dán), Tatran Presov (szlovák), TSV Hannover-Burgdorf (német), IK Sävehof (svéd)
H csoport:
Kadetten Schaffhausen (svájci), RK Nexe (horvát), Abanca Ademar León (spanyol), RK Partizan (szerb)
A Ferencváros programja:
október 14., kedd: FTC-Green Collect - HF Karlskrona
október 21., kedd: SL Benfica - FTC-Green Collect
november 11., kedd: FTC-Green Collect - MT Melsungen
november 18., kedd: MT Melsungen - FTC-Green Collect
november 25., kedd: HF Karlskrona - FTC-Green Collect
december 2., kedd: FTC-Green Collect - SL Benfica