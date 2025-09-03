A Magyar Kupában címvédő Ferencváros egy gólokban szegény mérkőzésen végig vezetve múlta felül a Mosonmagyaróvárt 23-15-re. A fővárosiaknál az Európa-bajnoki bronzérmes Janurik Kinga 15 védéssel vette ki a részét a sikerből, a mosonmagyaróvári kapuban a világbajnok brazil Barbara Arenhart 12 lövést hárított.

Janurik Kinga, a Ferencváros kapusa remekelt az első fordulóban

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A hétvégén az FTC-hez hasonlóan már ugyancsak a Bajnokok Ligája csoportkörében érdekelt hajdúságiak sikeres szezonrajtjához a mind a hét lövését értékesítő, francia olimpiai és világbajnok Océane Sercien-Ugolin és a nyolc kísérletet hárító lengyel Adrianna Placzek is jó teljesítménnyel járult hozzá.

Eredmények (a Magyar Kézilabda Szövetség honlapja alapján):

Alba Fehérvár KC-DVSC Schaeffler 23-33 (13-16)

FTC-Rail Cargo Hungaria - Motherson Mosonmagyaróvári KC 23-15 (13-9)

(MTI)