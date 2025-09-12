Az Erste Ligát elhagyó Ferencváros már a 70. másodpercben hátrányba került, 4:14-nél pedig újabb vendéggól esett. Aku Kestilä ugyan szépített - megszerezve a történelmi első gólt a ligában -, ám hamar jött a válasz.

A Ferencváros kikapott, de helytállt az első osztrák hokiligás meccsén

facebook.com/fradihoki

A Ferencváros feljavult a folytatásban

A folytatás már kiegyenlítettebb játékot hozott, de a zöld-fehéreknek nem igazán volt esélyük komoly helyzet kidolgozására. A hajrában Rasmus Bengtsson állította be a végeredményt.

Eredmény:

FTC-Telekom - Villach (osztrák) 2-4 (1-3, 0-0, 1-1)

a magyar csapat gólszerzői: Kestilä (8.), Bengtsson (57.)