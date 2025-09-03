A 24 legjobb európai férfi-kosárlabda-válogatottat felvonultató torna lassan már egy hete tart, összesen 76 mérkőzést rendeznek Cipruson, Finnországban, Lengyelországban és Lettországban. A B-csoportban kiválóan szereplő Finnországnak már csak egy mérkőzése van hátra, igaz, az nehéz feladatnak ígérkezik, hiszen a világbajnok és az Eb-n még veretlen Németországgal néznek majd szembe. Az északiak minden bizonnyal motiváltan lépnek majd pályára és ebben óriási szerepe van egy furcsa módszernek.

Lauri Markkanen vezette Finnország eddig remekül szerepel a kosár Eb-n. Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

Finnország pofonokkal motivál

A három győzelemmel és egy vereséggel álló finnekről nemrégiben egy különös videó jelent meg az interneten, ami a mérkőzések előtti pillanatokba engedett betekintést.

A csapat hátvédje Jacob Grandison ugrálva és kiabálva pofonokat oszt ki a csapattársainak, akik természetesen viszonozzák a „kedves gesztust” és szintén leosztanak egy sallert.

A rituáléra valószínűleg azért van szükség, mivel így a finn játékosok így kellően paprikás hangulatba futhatnak ki, egyfajta motivációs tréningként használják a pofonokat az északi együttesben.

Az Eb egyenes kieséses szakasza, vagyis a nyolcaddöntők szeptember 6–7-én kezdődnek. A negyeddöntőkre szeptember 9–10-én kerül sor. Az elődöntők szeptember 12-én, míg a bronzmérkőzés és a döntő szeptember 14-én lesz.