Hogyan érezte magát, amikor megszerezte első Fradi és ICEHL gólját, ami hozzájárult a csapat magabiztos győzelméhez?

A gólt egy újabb mérföldkőnek tekintem pályafutásomban, szerettem volna minél hamarabb áttörni ezt a gátat, az Erste Ligában ez sokkal nehezebben sikerült még négy-öt évvel ezelőtt. Az efféle kisebb személyes sikerekért borzasztóan sokat kell dolgozni, ez most nekem is egy jó visszacsatolás, hogy megéri a befektetett munka. Ami viszont még ennél is fontosabb, hogy a Ferencváros történelmének első osztrák ligás győzelmét is megszereztük. Sosem szabad elfelejteni, hogy egy rendkívül szerencsés helyzetben vagyunk mi magyar játékosok, a Ferencváros ausztriai indulásával olyan fejlődési lehetőségünk nyílt meg, ami kevés hazai játékosnak adódott meg az elmúlt évtizedekben. A klub ezen vállalását szeretnénk meghálálni, kihasználni.

Mihalik András a Fradi és a magyar válogatott hokisa

Fotó: HENNING BAGGER / Ritzau Scanpix

Milyen volt az átállás a DEAC-ról az ERSTE ligából a Ferencvárosra és az ICEHL-re, és hogyan tapasztalta meg az ICEHL szintjét az eddigi mérkőzéseken?

Tanulságos volt az első négy mérkőzés. Az elmúlt három évben rendkívül jó alapokat kaptam Debrecenben, edzőim felkészítettek arra, milyen játékstílussal vehetem fel a versenyt a válogatott mérkőzéseken és egy magasabban jegyzett bajnokságban. Ezért utólag is nagyon hálás vagyok szülővárosom csapatának. Ugyanakkor körvonalazódott az is, hogy bőven van még hova fejlődni, bele kell tanulni a ligába. Szeretnék minél hamarabb egyre komfortosabban mozogni a jégen, ki kell kísérletezni, hogy melyek azok a játékelemek, amelyeken a nagyobb tempó és a jobb ellenfelek miatt változtatni kell az eddigi szokásaimhoz képest. Jelenleg úgy látom, a Ferencvárosban minden lehetőség adott, hogy elinduljak ezen az úton, megkapom a kellő bizalmat és segítséget.

Milyen célokat tűztek ki maguk elé a szezon további részére, most, hogy megvan az első gól és az első győzelem?

Az első győzelmünk egy fontos mérföldkő, de hiba lenne azt hinni, hogy négy mérkőzés kellett ahhoz, hogy beletanuljunk a bajnokságba. Ez az afféle akklimatizációs időszak véleményem szerint az alapszakasz feléig el fog nyúlni, december-január környékén már pontosabb képet kaphatunk arról, hol is tartunk pontosan. Nehéz a sorsolásunk, de láthattuk, hogy egy kis odafigyeléssel akár a rekordbajnok Klagenfurt ellen is fel tudjuk venni a versenyt, így a kellő magabiztossággal és fejlődési reménnyel megyünk bele az előttünk álló meccsekbe.