Fontos mérkőzés várt a Fradira, ugyanis az első két csoportmérkőzését elvesztette, akárcsak a pont nélkül álló vendége, amely a német bajnok HB Ludwigsburg - Faluvégi Dorottya csapata - csődje miatt csatlakozott újoncként a BL-mezőnyhöz.

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Kiszenvedte idénybeli első BL-győzelmét a Fradi

A találkozó első gólját a 38 esztendős Camilla Herrem szerezte: a kétszeres olimpiai bajnoknál nyár elején mellrákot diagnosztizáltak. A Sola 6-0-s előnyre tett szert, a zöld-fehérek több mint 11 perc után szerezték meg az első góljukat, a norvég együttes kapujában Rikke Granlund az első öt hazai próbálkozást kivédte. Az Európa-bajnoki bronzérmes Simon Petra vezérletével állította meg a különbség még jelentősebbé válását a Ferencváros, amely a 22. percre tudta megfelezni a kezdésnél begyűjtött hátrányt (7-10).

A Sola több mint tízperces gólcsendjét kihasználva már a mínusz egyért támadhatott az FTC, ám a félidő vége is a norvég együttesé lett, amelynek előnye öt találat volt a szünetben.

A fordulást követően közelebb tudott zárkózni félprofi csapatnak számító vendégéhez a házigazda (16-17), majd a Sola újra négy találatra hizlalta a különbséget (20-24), ekkor már az utolsó nyolc percen belül járt az összecsapás. Négy perccel a dudaszó után viszont már egyenlő volt az állás (24-24), ez 0-0 után másodszor fordult elő a találkozón. A hajrára nyitott védekezésre váltó Ferencváros 57 perc játék után vezetett először, a küzdelmes és fordulatos végjátékban pedig - volt, hogy három hazai védő is a földön feküdt egyszerre - Klujber Katrin hétméteresének köszönhetően otthon tartotta a két pontot a magyar klub – írja az MTI.

Az Európa-bajnoki bronzérmes jobbátlövő hatszor volt eredményes, akárcsak a túloldalom Herrem. A szintén kontinensbajnoki harmadik Janurik Kinga 11 védéssel járult hozzá a hazai sikerhez, a vendégeknél Granlund 19 lövést hárított.

Eredmény, női Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló, A csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Sola HK (norvég) 26-25 (9-14)

lövések/gólok: 51/26, illetve 43/25 gólok

hétméteresből: 5/4, illetve 2/2

kiállítások: 2, illetve 12 perc