Minden bizonnyal számított rá, mégis úgy tűnt, meglepte a toronymagas esélyes ferencvárosiakat a Honvéd a finálé elején azzal, hogy speciális védekezést választott, ugyanis minden Fradi-támadásnál két mezőnyjátékos beállt a gólvonalra, ez pedig az első pár percet leszámítva remekül működött.
Az MTI azt írja, hogy másik oldalon a Honvéd nagyon bátran játszott, távoli lövései pedig nagyon jó arányban találtak utat a zöld-fehér kapuba, így az első szakaszt 5-3-as vezetéssel zárta.
A rövid szünet jól jött Nyéki Balázs együttesének, mely a másik negyedet rendkívül agresszív védekezéssel nyitotta, ezzel fél perc alatt két labdát szerzett és egyenlített, sőt, egy perccel később Manhercz ötméteresével a vezetést is átvette. Úgy tűnt, a Honvéd játékosai összezavarodtak, ezért Szivós Márton az első emberelőnynél időt kért, ami nyugalmat és egyenlítést eredményezett. A folytatásban mindkét oldalon sok volt a hiba támadásban, azonban végig az FTC volt minimális előnyben és a félidőre 10-9-es vezetés birtokában mehettek ki Vámosék.
A harmadik negyed elején úgy tűnt, eldőlhet a csata, miután a Ferencváros gyorsan kettőre növelte előnyét, a találatot vitató Szivós pedig addig reklamált egészen kirívó módon a játékvezetőnél, amíg piros lapot nem kapott.
Az FTC ezek után gyorsan 12-9-re elhúzott, a Honvéd játékosai viszont higgadtak maradtak és türelmes támadójátékkal, illetve a már bevált kapuba állós védekezéssel 12-11-re zárkóztak. A játékrész közepén viszont előbb Manhercz, majd kétszer Mandic villant, ezzel pedig négy gólra szakadt el az FTC, s ugyan a Honvéd ebből egyet faragott, de a negyedik nyolc percet a Ferencváros magabiztosnak látszó előnnyel kezdhette.
Az utolsó negyedben a feszültség oldódott, az FTC tartotta a 3-4 gólos különbséget. Nyéki Balázs csapata a támadásait nem kapkodta el, védekezésben pedig a legfontosabb pillanatokban jól zárt, s ugyan a Honvéd az utolsó percben két gólra feljött, de a rivális diadalát nem veszélyeztette.
Magyar Kupa, döntő:
FTC-Telekom Waterpolo - EPS-Honvéd 17-15 (3-5, 7-4, 5-3, 2-3)
gólszerzők: Mandic 6, Manhercz 3, Argiropulosz 2, Nagy Á. 2, Vigvári 1, Vámos 1, Di Somma 1, Jansik 1, illetve Moskov 6, Vickovic 4, Kevi 2, Sugár 2, Kiss B. 1
A Bajnokok Ligájában és a bajnokságban is címvédő FTC-Telekom ezzel tovább javított saját rekordjait, ugyanis a sorozatban elért nyolc siker és az összességében aratott 25 MK-diadal is egyedülálló Magyarországon.