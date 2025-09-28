Minden bizonnyal számított rá, mégis úgy tűnt, meglepte a toronymagas esélyes ferencvárosiakat a Honvéd a finálé elején azzal, hogy speciális védekezést választott, ugyanis minden Fradi-támadásnál két mezőnyjátékos beállt a gólvonalra, ez pedig az első pár percet leszámítva remekül működött.

A Fradi sorozatban nyolcadszor nyerte meg a vízilabda Magyar Kupát

Fotó: Illyés Tibor/MTI

Az MTI azt írja, hogy másik oldalon a Honvéd nagyon bátran játszott, távoli lövései pedig nagyon jó arányban találtak utat a zöld-fehér kapuba, így az első szakaszt 5-3-as vezetéssel zárta.

A Fradi megszerezte 25. Magyar Kupa-győzelmét

A rövid szünet jól jött Nyéki Balázs együttesének, mely a másik negyedet rendkívül agresszív védekezéssel nyitotta, ezzel fél perc alatt két labdát szerzett és egyenlített, sőt, egy perccel később Manhercz ötméteresével a vezetést is átvette. Úgy tűnt, a Honvéd játékosai összezavarodtak, ezért Szivós Márton az első emberelőnynél időt kért, ami nyugalmat és egyenlítést eredményezett. A folytatásban mindkét oldalon sok volt a hiba támadásban, azonban végig az FTC volt minimális előnyben és a félidőre 10-9-es vezetés birtokában mehettek ki Vámosék.

A harmadik negyed elején úgy tűnt, eldőlhet a csata, miután a Ferencváros gyorsan kettőre növelte előnyét, a találatot vitató Szivós pedig addig reklamált egészen kirívó módon a játékvezetőnél, amíg piros lapot nem kapott.

Az FTC ezek után gyorsan 12-9-re elhúzott, a Honvéd játékosai viszont higgadtak maradtak és türelmes támadójátékkal, illetve a már bevált kapuba állós védekezéssel 12-11-re zárkóztak. A játékrész közepén viszont előbb Manhercz, majd kétszer Mandic villant, ezzel pedig négy gólra szakadt el az FTC, s ugyan a Honvéd ebből egyet faragott, de a negyedik nyolc percet a Ferencváros magabiztosnak látszó előnnyel kezdhette.

Az utolsó negyedben a feszültség oldódott, az FTC tartotta a 3-4 gólos különbséget. Nyéki Balázs csapata a támadásait nem kapkodta el, védekezésben pedig a legfontosabb pillanatokban jól zárt, s ugyan a Honvéd az utolsó percben két gólra feljött, de a rivális diadalát nem veszélyeztette.