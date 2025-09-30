Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: atom-tengeralattjárók jelentek meg az orosz partoknál

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kisebb botrány kerekedett a női kézilabda-válogatott világbajnoki bő keretének kihirdetéséből. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány ugyanis nem számít a rutinos balszélsőre, Szöllősi-Schatzl Nadine-ra, amit a játékos egy félre értett beszélgetéssel magyarázott. A kapitány most tiszta vizet öntött a pohárba.

Kisebb botrány kerekedett a világbajnokságra készülő női kézilabda-válogatott bő keretének kihirdetéséből. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány ugyanis nem hívta meg a rutinos balszélsőt, Szöllősi-Schatzl Nadine-t, amin az érintett igencsak meglepődött.

Golovin Vlagyimir döntösének értelmében Szöllősi-Schatzl Nadine biztosan nem lesz ott az év végi világbajnokságon
Golovin Vlagyimir döntösének értelmében Szöllősi-Schatzl Nadine biztosan nem lesz ott az év végi világbajnokságon
Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István / Magyar Nemzet/Mirkó István

Golovin lezárta a Schatzl-ügyet

A kapitány most a kézilabda-szövetség oldalán vezetett blogjában öntött tiszta vizet a pohárba.

„Azt is kezdem megszokni, hogy a közvélemény vagy a média egy része számára nem az az érdekes, ki van benne a keretben, hanem az, ki nincs. És miért nincs. Jelenleg ez a helyzet Szöllősi-Schatzl Nadine-nal, és a téma most különösen azért lett felkapott, mert két, egymásnak ellentmondó nyilatkozat is született az ügyében. Az övé és az enyém. 

Aminek természetesen nem az az oka, hogy valamelyikünk szándékosan egy nagyot „kamuzott” volna. Hanem az, hogy én két korábbi beszélgetésünk alapján szűrtem le, hogy „Nada” már nem tervez a 2028-as, Los Angeles-i olimpiáig, illetve az idei vb-n sem játszana

 – írja a kapitány.

Golovin indoklása szerint hibázna, ha egy olyan játékosra építene a balszélső poszton – ahol ráadásul négy játékosa is van, aki BL-szereplő csapatban játszik –, aki nem tervez az olimpiáig, és akkor a nulláról kellene beépíteni egy játékost a csapatba.

A kapitány ugyanakkor leszögezte, hogy a mostani kerethirdetés  „nem száz évre szól, még csak nem is a 2028-as olimpiáig, hanem a vb végéig”. Azaz még akár Szöllősi-Schatzl Nadine is visszakerülhet a csapatba.

Kapcsolódó cikkek:

Sokk a vb-kerethirdetés után: miért maradt ki az egyik legjobb magyar?
Meglepetés a vb-re készülő női kézilabda-válogatott keretében
Balhé a női kéziseknél: a válogatott játékosa szerint ok nélkül tették ki a csapatból, a kapitány mást mond

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!