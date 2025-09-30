Kisebb botrány kerekedett a világbajnokságra készülő női kézilabda-válogatott bő keretének kihirdetéséből. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány ugyanis nem hívta meg a rutinos balszélsőt, Szöllősi-Schatzl Nadine-t, amin az érintett igencsak meglepődött.

Golovin Vlagyimir döntösének értelmében Szöllősi-Schatzl Nadine biztosan nem lesz ott az év végi világbajnokságon

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István / Magyar Nemzet/Mirkó István

Golovin lezárta a Schatzl-ügyet

A kapitány most a kézilabda-szövetség oldalán vezetett blogjában öntött tiszta vizet a pohárba.

„Azt is kezdem megszokni, hogy a közvélemény vagy a média egy része számára nem az az érdekes, ki van benne a keretben, hanem az, ki nincs. És miért nincs. Jelenleg ez a helyzet Szöllősi-Schatzl Nadine-nal, és a téma most különösen azért lett felkapott, mert két, egymásnak ellentmondó nyilatkozat is született az ügyében. Az övé és az enyém.

Aminek természetesen nem az az oka, hogy valamelyikünk szándékosan egy nagyot „kamuzott” volna. Hanem az, hogy én két korábbi beszélgetésünk alapján szűrtem le, hogy „Nada” már nem tervez a 2028-as, Los Angeles-i olimpiáig, illetve az idei vb-n sem játszana

– írja a kapitány.

Golovin indoklása szerint hibázna, ha egy olyan játékosra építene a balszélső poszton – ahol ráadásul négy játékosa is van, aki BL-szereplő csapatban játszik –, aki nem tervez az olimpiáig, és akkor a nulláról kellene beépíteni egy játékost a csapatba.

A kapitány ugyanakkor leszögezte, hogy a mostani kerethirdetés „nem száz évre szól, még csak nem is a 2028-as olimpiáig, hanem a vb végéig”. Azaz még akár Szöllősi-Schatzl Nadine is visszakerülhet a csapatba.

Kapcsolódó cikkek: