A sorozat esélyeseihez méltóan szorosan indult a találkozó, a magyar bajnok Győr 13 perc után alakított ki először háromgólos különbséget (10-7). A remekül kézilabdázó kisalföldiek ritmusát nem törte meg, hogy 11-8-nál időt kért Tomas Axnér: Bruna de Paulát nem tudta tartani az esbjergi védelem, vezérletével egy 4-0-s időszak végére 14-8 állt az eredményjelzőn.

A győri Anna Lagerquist (b) és Kelly Dulfer (j), valamint Live Rushfeldt Deila, a Team Esbjerg játékosa (k) küzd a labdáért

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A dán együttes a Győr - az addig eltelt 22 percben látottak alapján váratlan - rövidzárlatát kihasználva sorozatban öt gólt szerzett és mínusz egyre zárkózott (14-13), sőt, a szünetre egyenlíteni tudott.

Remekelt a dánok gólkirálynője, mégis a Győr hajrázott jól

A fordulást követően először került előnybe az Esbjerg, a mindkét oldalon sok hibát hozó periódusban fej fej mellett haladtak a felek. Többnyire a vendégek voltak lépéselőnyben, akiknél különösen az elmúlt idény gólkirálynője, Henny Reistad nyújtott kiemelkedőt. Az utolsó tíz percbe lépve 25-25 volt az állás, a záró percre fordulva pedig 30-30:

Per Johansson vezetőedző kisalföldi együttese az utolsó fél percben a győzelemért támadhatott és Kristina Jörgensen révén hét másodperccel a dudaszó előtt megszerezte a vezetést és sikert érő találatot.

Az ETO ezzel az egymás elleni 11. találkozón is hibátlan maradt dán riválisával szemben.

A mérkőzés legjobbjának választott győri Dione Housheer 12 góljával a legeredményesebb is lett, a túloldalon Reistad tízszer volt eredményes.

Albek 3, Vámos 2 gólt szerzett

A csoport további magyar érdekeltségű együtteseinek összecsapásán az előző kiírásban negyedik Metz hazai pályán 38-29-re győzött a Borussia Dortmund ellen. A francia együttesben Albek Anna háromszor, míg az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra kétszer talált be, a német alakulatban Szikora Melinda a kapujára tartó egyetlen lövésből gól született.

Két fordulót követően a Debrecenben egy góllal diadalmaskodó Bistrita mellett így már csak a Győr és a Metz hibátlan a csoportban.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló, A csoport:

DVSC Schaeffler - Gloria Bistrita-Nasaud (román) 33-34 (15-15)

lövések/gólok: 58/33, illetve 46/34

gólok hétméteresből: 8/5, illetve 5/3

kiállítások: 6, illetve 4 perc

piros lap: 1, illetve 0