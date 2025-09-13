A sorozat esélyeseihez méltóan szorosan indult a találkozó, a magyar bajnok Győr 13 perc után alakított ki először háromgólos különbséget (10-7). A remekül kézilabdázó kisalföldiek ritmusát nem törte meg, hogy 11-8-nál időt kért Tomas Axnér: Bruna de Paulát nem tudta tartani az esbjergi védelem, vezérletével egy 4-0-s időszak végére 14-8 állt az eredményjelzőn.
A dán együttes a Győr - az addig eltelt 22 percben látottak alapján váratlan - rövidzárlatát kihasználva sorozatban öt gólt szerzett és mínusz egyre zárkózott (14-13), sőt, a szünetre egyenlíteni tudott.
A fordulást követően először került előnybe az Esbjerg, a mindkét oldalon sok hibát hozó periódusban fej fej mellett haladtak a felek. Többnyire a vendégek voltak lépéselőnyben, akiknél különösen az elmúlt idény gólkirálynője, Henny Reistad nyújtott kiemelkedőt. Az utolsó tíz percbe lépve 25-25 volt az állás, a záró percre fordulva pedig 30-30:
Per Johansson vezetőedző kisalföldi együttese az utolsó fél percben a győzelemért támadhatott és Kristina Jörgensen révén hét másodperccel a dudaszó előtt megszerezte a vezetést és sikert érő találatot.
Az ETO ezzel az egymás elleni 11. találkozón is hibátlan maradt dán riválisával szemben.
A mérkőzés legjobbjának választott győri Dione Housheer 12 góljával a legeredményesebb is lett, a túloldalon Reistad tízszer volt eredményes.
A csoport további magyar érdekeltségű együtteseinek összecsapásán az előző kiírásban negyedik Metz hazai pályán 38-29-re győzött a Borussia Dortmund ellen. A francia együttesben Albek Anna háromszor, míg az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra kétszer talált be, a német alakulatban Szikora Melinda a kapujára tartó egyetlen lövésből gól született.
Két fordulót követően a Debrecenben egy góllal diadalmaskodó Bistrita mellett így már csak a Győr és a Metz hibátlan a csoportban.
Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló, A csoport:
DVSC Schaeffler - Gloria Bistrita-Nasaud (román) 33-34 (15-15)
lövések/gólok: 58/33, illetve 46/34
gólok hétméteresből: 8/5, illetve 5/3
kiállítások: 6, illetve 4 perc
piros lap: 1, illetve 0
Miközben a szomszéd Főnix Arénában a magyar és az osztrák válogatott feszült egymásnak a tenisz Davis Kupa szuperdöntőjének selejtezőjében, addig a Hódos Imre Sportcsarnokban a – BL-be egy év kihagyás után egygólos podgoricai győzelemmel visszatért – hajdúsági kézilabdázók első hazai találkozójukat kezdték meg a legrangosabb európai klubsorozatban.
Kapkodó játékkal indult a találkozó, négy percig nem esett találat, ezt követően viszont a Debrecen négygólos sorozattal dolgozott ki tekintélyt parancsoló előnyt. A beálló körüli védekezést jól megszervező vendéglátó stabil teljesítményt nyújtott hátul, a besztercei együttes 12 perc alatt csupán kétszer talált be. Szilágyi Zoltán vezetőedző együttese sokáig stabilan tartotta a négy-öt találat különbséget, ám a szünet előtt nagyot hajrázó román gárda a 28. percben utolérte a hazaiakat (14-14).
A pihenőt követően – a mérkőzés során először – besztercei előnyt mutatott az eredményjelző (15-16), a kapuban remeklő Renata Arruda vezérletével rendezték védekezésüket a vendégek, egy 3-0-val így már négy találat volt közte (17-21). Két gólnál közelebb jó ideig nem tudott zárkózni a Debrecen, ráadásul Szabó Nina piros lapjánál rövid időre – kézilabdában ritkán látható módon – egyszerre három hazai játékos töltötte büntetését a kispadon. Ezzel együtt is
jól jöttek ki ebből a periódusból a nagy tűzzel játszó hajdúságiak, akik az 52. percben egyenlítettek (28-28), majd a vezetést is visszavették (29-28).
A fordulatos végjátékban a Bistrita is vezetett még (31-33), és bár a hét a hat ellen támadó DVSC tíz másodperccel a dudaszó előtt egyenlített, a vendégek üres kapura szerzett góllal kiharcolták az egygólos sikert.
A Debrecent erősítő Alicia Toublanc 11 góljával lett a találkozó legeredményesebbje, Adrianna Placzek és Jessica Ryde egyformán öt lövést hatástalanított a hazai kapuban. A Bistritából Renata Arruda 20 lövést védett.