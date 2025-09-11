Az olimpiai bajnok Estelle Nze Minko várandósságáról tájékoztatta a Győri Audi ETO KC vezetőedzőjét és a klub vezetését.

Gyermeket vár a Győr francia sztárjátékosa, Estelle Nze Minko

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Újabb győri kézilabdázó néz anyai örömök elé

„A párommal nagyon izgatottan várjuk ezt az új közös utazást. Kiváltságosnak érzem magam, hogy itt, ezzel a csapattal élhetem meg, és már alig várom, hogy visszatérjek tele szenvedéllyel, motivációval” – idézte a francia válogatott irányítót a győri kézilabdacsapat Facebook-oldala.

A klasszis már a negyedik győri játékos rövid időn belül, aki anyai örömök elé néz: korábban Sandra Toft, Győri-Lukács Viktória és Kari Brattset Dale osztott meg ilyen örömhírt.

A 2021-ben Tokióban olimpiai bajnok, tavaly és 2016-ban ezüstérmes, kétszeres világbajnok Nze Minko 2019 óta erősíti a Győrt, amellyel eddig három bajnoki címet és két Bajnokok Ligáját nyert. Az előző idényben a harmadik helyen végzett a szezon játékosa szavazáson.

