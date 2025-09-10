Ahogy a győri női kézilabda klub is beszámolt arról, a 24. alkalommal találkoztak szerda este a Motherson-Mosonmagyaróvár együttesével, és szokás szerint egymásnak esett a két csapat már az első pillanatban. Keményen védekezett az ellenfél is, azonban az idő előrehaladtával a győri védekező játék egyre koncentráltabb lett, és hamar sikerült a különbséget a vendégek javára növelni, a félidőben már 21-13 volt a Győrnek, a végére pedig 37-27 lett az eredmény.

Simán nyert a Győr, de nagy balhé volt a szurkolók miatt

Fotó: Győri Audi ETO KC

A győriek még arról is írtak, hogy Bruna 200. magyar bajnoki gólját a második félidő elején ünnepelhették, ezek után a csapat megállíthatatlan volt. Azonban nemcsak jó hírekről számoltak be, hanem arról is, hogy a játékosaikat a mosonmagyaróvári szurkolótáborból rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték.

FRISSÍTÉS: A Mosonmagyaróvár a Győr posztja után az alábbi közleménnyel jelentkezett:

Klubunk ezúton is elnézést kér a nézőtérről érkező, megengedhetetlen bekiabálások miatt, és határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével. Egyúttal arra kérjük a szurkolókat, hogy a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club eredményességének érdekében a jövőben tartózkodjanak minden olyan viselkedéstől, amely tiszteletlen az ellenfél játékosaival vagy sportvezetőivel szemben.