Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nukleáris apokalipszis? Putyin szövetségese új fenyegetést fogalmazott meg

Link másolása
Vágólapra másolva!
A címvédő Győri Audi ETO 36-20-ra győzött a pont nélkül álló Buducnost Podgorica otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában, szombaton.

Esélyeshez méltón kezdett a Győr, 4-0-nál időkérésre késztetve Buducnost új edzőjét, Zoran Abramovicsot. Ez sem zökkentette ki a kisalföldi együttest, amely futószalagon szerezte találatait és negyedóra elteltével 9-3-ra vezetett. A győri hatosfal ellenszerét sem találta a több felállással is próbálkozó Podgorica, még 18 perc sem telt el és már tíz gól volt közte (13-3).

Könnyed győri siker Podgoricában
Könnyed győri siker Podgoricában
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Hengerelt a Győr a kézilabda BL-ben

Noha a második félidő elején 5-2-es periódussal tíz gólon belülre közelített a Buducnost (20-11), az időnként látványos találatokat szerző Győr magabiztos különbséget tartott és kényelmes tempót diktálva kerekedett felül 16 góllal. Ezzel valamennyi tétmérkőzését figyelembe véve továbbra is százszázalékos ebben a szezonban.

Fodor Csenge a mérkőzés legeredményesebbjeként hatszor volt eredményes, míg az Európa-bajnoki bronzérmes Szemerey Zsófi 15 védéssel vette ki részét a sikerből.

Eredmény, női Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló, B csoport:
Buducnost Podgorica (montenegrói)-Győri Audi ETO KC 20-36 (6-18)
lövések/gólok: 44/20, illetve 53/36 gólok 
hétméteresből: 4/1, illetve 2/2
kiállítások: 4, illetve 10 perc

  • Kapcsolódó cikkek:
A padlóról felállva nyert a Fradi a női kézilabda BL-ben
Sokk a vb-kerethirdetés után: miért maradt ki az egyik legjobb magyar?
Forradalmasíthatja a sportvilágot a Fradi edzőjének találmánya
A támadóidő bevezetésével kampányol az egyik jelölt a kézilabda csúcsposztjára

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!