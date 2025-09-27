Esélyeshez méltón kezdett a Győr, 4-0-nál időkérésre késztetve Buducnost új edzőjét, Zoran Abramovicsot. Ez sem zökkentette ki a kisalföldi együttest, amely futószalagon szerezte találatait és negyedóra elteltével 9-3-ra vezetett. A győri hatosfal ellenszerét sem találta a több felállással is próbálkozó Podgorica, még 18 perc sem telt el és már tíz gól volt közte (13-3).

Könnyed győri siker Podgoricában

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Hengerelt a Győr a kézilabda BL-ben

Noha a második félidő elején 5-2-es periódussal tíz gólon belülre közelített a Buducnost (20-11), az időnként látványos találatokat szerző Győr magabiztos különbséget tartott és kényelmes tempót diktálva kerekedett felül 16 góllal. Ezzel valamennyi tétmérkőzését figyelembe véve továbbra is százszázalékos ebben a szezonban.

Fodor Csenge a mérkőzés legeredményesebbjeként hatszor volt eredményes, míg az Európa-bajnoki bronzérmes Szemerey Zsófi 15 védéssel vette ki részét a sikerből.

Eredmény, női Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló, B csoport:

Buducnost Podgorica (montenegrói)-Győri Audi ETO KC 20-36 (6-18)

lövések/gólok: 44/20, illetve 53/36 gólok

hétméteresből: 4/1, illetve 2/2

kiállítások: 4, illetve 10 perc