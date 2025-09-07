Kiegyenlített és idény eleji volt a játék képe a mérkőzés elején, a 18. percben, 12-10-nél alakult ki először kétgólos különbség, mégpedig az ETO javára. A kisalföldi alakulatból a balszélső Fodor Csenge volt nagyon elemében, a szünetig mind a hat lövését gólra váltotta. Az ő jó teljesítményének is köszönhetően az első félidő végjátéka a Győré lett, 13-13 után öt találattal el tudott távolodni a címvédő (19-14).

Remek győzelemmel kezdett a címvédő Győr

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A szünet után több poszton frissített a Győr – Fodor is pihenőt kapott a folytatásra –, a játékrész Szemerey Zsófi védéseivel indult, a Győr pedig gyorsan hétgólosra növelte a különbséget (23-16). A játékrész derekához érve, 30-20-nál pedig már rászámolt a Dortmundra a kedvenceit külföldre is elkísérő győri szurkolótábor. Noha innen egy háromgólos szériával közelített a vendéglátó, tartós zárkózásra nem volt esélye, sőt, a zöld-fehérek gyorsan visszahizlalták tíz találat fölé a különbséget.

Végül negyven gól fölé jutva, 13 találattal nyertek a győriek,

akik 2011. október 2-án kaptak ki legutóbb BL-nyitómeccsükön, azóta egy döntetlen mellett a 13. győzelmüket aratták – számolt be róla az MTI.

Bruna Almeida de Paula és Dione Housheer hét-hét góllal, Hatadou Sako tíz, az Európa-bajnoki bronzérmes Szemerey Zsófi két védéssel járult hozzá az ETO sikeréhez. A Dortmundból Lois Abbingh szintén hétszer talált be, Szikora Melinda és Sarah Wachter egyaránt három lövést hárított.

Az A csoport másik magyar együttese, a Debrecen egy év kihagyás után Podgoricában, a Buducnost otthonában tér vissza a BL-be 16 órától.

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, A csoport:

Borussia Dortmund (német)-Győri Audi ETO KC 30-43 (15-20)