„Végre eljött a pillanat, amelyért olyan sokat dolgoztunk. A megállapodással az egyesület arculata egységet ölthet” – mondta a szerdai sajtótájékoztatón Gergely István, a Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke.

A Budapesti Honvéd SE nagy bejelentést tett

Fotó: honvedfc.hu

A Budapesti Honvéd SE komoly szerződést kötött

A kétszeres olimpiai bajnok korábbi vízilabdázó kiemelte, a szponzori megállapodás első körben a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpia végéig érvényes, és a sportegyesület mind a huszonhat szakosztályát érinti – adta hírül az MTI.

„Örömteli, hogy a szakmaiságot és elhivatottságot, amelyet a Honvéd valamennyi szakosztályában képvisel, megoszthatjuk az egyik legismertebb sportszergyártó céggel” – tette hozzá.

A klubelnök kiemelte, a sportszereket, mezeket és a különböző felszereléseket hamarosan a szurkolók is megvásárolhatják.

A Honvéd sportolója, Takács Boglárka remekelt a tokiói atlétikai vb-n

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Tényi József hangsúlyozta, ilyen szoros, huszonhat szakosztályra kiterjedő partnerségről nemcsak Magyarországon, de még a régióban sem tud.

”Hatalmas eredmény számunkra, hogy a legsikeresebb hazai sportegyesülettel sikerült partneri együttműködést kialakítani” – nyilatkozott a sportszergyártó cég menedzsere.

Hozzátette, a döntésben előnyt élvezett a klub történelme és lenyűgöző eredménysora.

„A Honvéd olimpiai és világbajnoki érmes sportolói hatalmas példaképek a gyerekek vagy a fiatalok körében. Ezért óriási felelősség is számunkra, hogy a legmagasabb szinten biztosítsuk akár az egyedi igényeket is” – fogalmazott Tényi József.