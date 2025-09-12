A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy eddig még soha nem hangzott el ennyire határozott Izrael-ellenes kijelentés egy európai kormány tagjától. Történt ugyanis, hogy Pilar Alegría spanyol sportminiszter a Vuelta a Espanán történt botrányok miatt arra szólította fel a nemzetközi sportszervezeteket, egész egyszerűen tiltsák ki az izraeli sportolókat, egészen pontosan csapatokat a sporteseményekről. Az idei Vueltát nemcsak a sporteredmények, hanem a politikai feszültségek is egyértelműen meghatározzák. A mezőnyben tekerő Israel–Premier Tech csapat miatt több palesztinpárti tüntetés zavarta meg már eddig is a versenyt.

Az izraeli sportolók kitiltását javasolja a sportminiszter

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Az izraeli sportolók kitiltása egy egészen új szint lenne

A madridi hatóságok a Vuelta utolsó napjára, vasárnapra, a zárószakaszra szokatlanul nagy biztonsági készültséget rendeltek el. Nagyjából 800 helyi rendőr vigyázza majd a rendet, és 1 100 egyenruhás pedig az ország más részeiről érkezik, hogy a mintegy 111 kilométeres útvonalon ne fordulhasson elő újabb incidens.

A spanyol sportminiszter kemény szavai egyébként egy teljesen más szintet képviselnek, mert eddig még egyetlen európai kormánytag sem tett ennyire határozott kijelentést Izrael kizárása mellett. A teljes cikket a Magyar Nemzeten ITT lehet elolvasni.