A Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club tett ki vasárnap egy posztot, amelyben egy megható történetet osztott meg a klub Kangyal Balázs vezetőedzőről. Ahogy írják, több kedves és aggódó üzenet érkezett szombat este óta a klub oldalára, mindenki a vezetőedző állapotáról érdeklődött. Szombaton volt ugyanis a szuperkupa mérkőzés, amelyen az FTC nyert 5-0-ra, ráadásul az edző is megsérült.

Kangyal Balázs és a sérült bicepsze

Fotó: Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club

Kangyal Balázs nem gondolkodott, azonnal cselekedett

Adjuk is át az érintettnek a szót, mi is történt a találkozón: "Amikor kidőlt a kordon, rajta volt egy csomó gyerek, akik hullottak előre, így én reflexszerűen utána kaptam a korlátnak, hogy ne essenek le. Viszont, akkorra a korláton minimum tíz gyerek lógott, és ahogy bicepszből, egy kézzel elkaptam a korlátot, hogy ne essenek be fejjel a vas alá, azt éreztem mintha megszúrnák egy tőrrel a könyököm felett. Úgy néz ki, hogy leszakadt a bicepszem. Aztán, hogy ezt műteni kell-e vagy sem, azt a hétfői MR vizsgálat mondja meg."