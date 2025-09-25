A női kézisek az év végi világbajnokságra készülnek, ezért csaptak össze Felcsúton, majd Tatabányán is a svédekkel. Az első meccsen nem voltak nézők, zárt kapuk mögött kaptunk ki, majd jött a tatabányai meccs. A női kézilabda-válogatottnak minden játékosra szüksége lehet, de nem volt ott a csapatban Szöllősi-Schatzl Nadine, a játékos kapcsán pedig most mást állít a kapitány és mást az érintett.

Szöllősi-Schatzl Nadine sokáig a kézilabda-válogatott alapembere volt

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A kézilabda-válogatott játékosa szerint ő nem mondott ilyet

„Volt vele egy beszélgetés arról, hogyan tervezi a pályafutását. A jövőképében már nem szerepelt a következő olimpia, de ha addig bent van a keretben, akkor valakinek nulláról kell majd beugrania helyette, ami nem szerencsés. Nagyon sajnálom, mert nagyon jóban vagyunk, már a juniorválogatottban is a játékosom volt. Sajnos van olyan, hogy elérkezik annak az ideje, hogy vége lesz” – idézi a Magyar Nemzet Golovin Vlagyimirt, aki az M4 Sport Kézilabda magazin című műsorában mondta a fentieket.

Szöllősi-Schatzl Nadine az Instagramom válaszolt, ugyanis ő nem emlékszik arra, hogy ilyesmit mondott volna.

„A hétfői Kézilabda Magazinban elhangzottakra szeretnék reagálni. A címeres mez mindig is megtiszteltetés, kiváltság és sokunk számára beteljesült álom volt. Minden sportoló számára mást jelent a válogatottban szerepelni, de az közös, hogy hatalmas büszkeség. Tisztában vagyok vele, hogy a sportban sokszor nehéz döntéseket kell meghozni. Ami azonban fontos számomra, hogy ezek indokai őszinték és igazak legyenek. Több mint egy hónappal ezelőtt egyértelműen nyilatkoztam: IGEN, szeretnék részt venni a harmadik olimpiámon. Nap mint nap ezzel a céllal mentem edzésre, és ezért küzdöttem” – írta Szöllősi-Schatzl, aki szerint két olimpiai szereplés már önmagában ajándék, de érezte magában az erőt és az elhivatottságot, hogy megpróbálja a harmadikat is.

„Ez bennem azóta sem változott. Fontos hangsúlyoznom: soha nem mondtam azt, hogy a civil életre koncentrálnék, vagy hogy az olimpia ne szerepelne a terveim között. Ezek nem az én szavaim voltak, sajnálom, hogy félreérthetően vagy tévesen lett lekommunikálva. Minden percért és pillanatért hálás vagyok, amelyet a válogatottban tölthettem – a sikerekért és a nehezebb időszakokért egyaránt. Egy biztos: megérte a válogatott mezt viselni! Hajrá Magyarok! Ezzel az üzenettel szeretném is lezárni ezt a témát. Köszönöm mindenkinek a támogatást!”