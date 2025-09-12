Hanusz Egon hat góllal és 11 gólpasszal járult hozzá a Cesson-Rennes kézilabdacsapatának a 34-28-as győzelméhez a Sélestat Alsace otthonában a francia férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.

Hanusz Egon a magyar kézilabda-válogatottnak is nagy erőssége

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Remekeltek a magyar kézilabda kiválóságai

A liga honlapja szerint az olimpikon irányító csapattársai közül a nyáron igazolt Szeitl Erik ezúttal nem talált a hálóba.

Szűcs Bence egyszer volt eredményes az USDK Dunkerque-ben, amely otthon 33-29-re kikapott a Chambéry Savoie-tól.

Palasics Kristófnak négy, Bartucz Lászlónak egy védése volt, a kapusokhoz hasonlóan olimpikon Sipos Adrián ezúttal nem szerzett gólt az MT Melsungenben, amely meglepetésre csupán 32-32-es döntetlent játszott házigazdaként a HC Erlangennel a német élvonalban.

Rea Barnabás három gólja ellenére a Stjarnan 37-27-re kikapott az ÍBV Vestmannaeyjar otthonában az izlandi bajnokságban.

A kapus Nagy Martin csapata, az OV Helsingborg HK hazai pályán 33-32-re legyőzte az IFK Kristianstadot a Svéd Kupa nyolcaddöntőjének visszavágóján, ennek ellenére nem jutott tovább, hiszen a párharc első meccsét 40-28-ra elveszítette.

Kácsor Gréta hat és Pál Tamara négy góljának is köszönhetően a CSM Slatina 34-31-re nyert az SCM Universitatea Craiova otthonában a román női bajnokságban.