Az IHF honlapján pénteken jelentették be, hogy Musztafának a szlovén Franjo Bobinaccal, a német Gerd Butzeckkel és a holland Tjark de Langéval kell megküzdenie "hazai pályán", ugyanis a kézilabdavilág küldöttgyűlését Kairóban rendezik december 19. és 22. között. Hasszan Musztafa kereken negyed százada, 2025 óta irányítja a sportágat.

Hasszan Musztafa 25 éve irányítja a Nemzetközi Kézilabda Szövetséget

Butzeck az Európa élklubjait tömörítő, Forum Club Handball elnevezésű szervezet vezetője, aki korábban játékos, játékvezető, sportvezető és játékosmenedzser is volt. Hazáján kívül a Szovjetunióban, Oroszországban és Fehéroroszországban is dolgozott.

A Handball-Planet szakportálon elmondta: szerinte

a sportág bizonyos területeken elérte a maximumot. Példaként a férfi Bajnokok Ligája kölni és a női BL budapesti négyes döntőjét említette.

„Sokkal többet már nem lehet tenni. Emelhetik a jegyárakat, de magát a terméket már nem tudják tovább javítani, tehát a növekedéshez Európán kívülre kell mennünk. Kínába, Indiába és az Egyesült Államokba” – mondta.

A kézilabdameccseken is jöhet a támadóidő?

Hangsúlyozta: a játékszabályok túlságosan bonyolultak, a nézők többsége rendszerint nem érti, mi történik a pályán, különösen a videós elemzéseknél. Véleménye szerint több verzióra van szükség a szabálykönyvből: egy kétoldalasra a kezdőknek és a testnevelőtanároknak, egy egyszerűsített, 25–50 oldalasra a félprofiknak, és egy teljes verzióra a profiknak és a játékvezetőknek.

A legnagyobb problémának a passzív játék szubjektív megítélését tartja, ezért a támadóidő bevezetése mellett kardoskodik.

„Nem vagyok a szakma, a játékvezetés vagy a marketing specialistája, szakértője, viszont globálisan széleskörű tapasztalattal rendelkezem. Az én szerepem az lenne, hogy megtaláljam a legjobb szakértőket, és hagyjam őket dolgozni” – fejtette ki.

Franjo Bobinac régebben a Szlovén Kézilabda Szövetség elnöke volt, jelenleg pedig a Szlovén Olimpiai Bizottság (OKS) elnöke. A korábbi sikeres üzletember először a Gorenje képviselőjeként került kapcsolatba a sportággal, ugyanis a háztartásigép-gyártó cég jelentősen kiveszi a részét a kézilabda támogatásából az országban. Mint elmondta, az elnökválasztás eredményétől függetlenül folytatni szeretné munkáját az OKS élén.