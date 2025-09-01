A kosárlabda Európa-bajnokság szeptember első napján is folytatódott, az A és a B jelű csoportokban a negyedik körnek is a végére értek a csapatok. A hétfői nap legnagyobb verését Németország osztotta ki, egészen elképesztő módon 120-57-re döngölték a földbe, illetve jelen esetben a parkettába Nagy-Britanniát, így a britek 4 meccsből 4. vereségüket gyűjtötték össze, míg a németek továbbra is hibátlan mérleggel maradtak a B csoport első helyén.

Németország egyelőre megállíthatatlan a kosárlabda Európa-bajnokságon

Fotó: HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

A németek mellett a szerbek is hibátlanok a kosárlabda Európa-bajnokságon

A hétfői programot az Eb-n a csehek és a szerbek csatája zárta, utóbbiak soraiban olyan klasszis játékosokkal, mint Nikola Jokic. Szerbia lényegében már az első negyedben eldöntötte a fontosabb kérdéseket, tekintettel arra, hogy 27-5-ös tíz percet produkált. Innen nem is volt már visszaút Csehország számára, a végeredmény 82-60 lett a szerbeknek. Szerbia, akárcsak Németország, négy lejátszott meccset követően hibátlan mérleggel áll a A jelű csoportban (akárcsak Törökország).