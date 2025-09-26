A bolognai Sant' Orsola kórházban pénteken csontvelő átültetést hajtanak végre Achille Polonara olasz válogatott kosárlabdázón. A 33 éves játékos két évvel azután támadta meg a mieloid leukémia, hogy hosszú kezelések sorozata után legyőzte a hererákot.

Achille Polonara készen áll, hogy a hererák után a leukémia ellen is győztes csatát vívjon

Fotó: ALBERTO GANDOLFO / NurPhoto

A leukémia az új ellenfél

A krónikus mieloid leukémia (CML) nem más, mint a csontvelő éretlen mieloid sejtjeiből származó fehérvérsejtek túlszaporodása. A betegség lefolyása lassabb, mint az akut mieloid leukémia esetében, ami nagyobb esélyt ad a megfékezésére és a gyógyulásra. Polonara ugyanabban a kórházban fekszik, ahol a Bologna labdarúgó-csapatának edzőjét, Szinisa Mihajlovicsot is kezelték daganatos betegséggel.

„Készen állok, alig várom, hogy elkezdjük! Köszönöm a támogatásotokat és a szeretetet. Találkozunk a pályán!” – üzente Polonara a betegágyról.

Az anconai születésű játékos klubcsaptaival nyert olasz (Virtus Bologna), Litván (Zalgiris Kaunas), török (Fenerbahce) és spanyol (Baskonia) bajnokságot is, válogatott szinten tagja volt a 2011-ben Eb-ezüstérmes olasz U20-as csapatnak, valamint tagja volt a 2015-ös kontinenstornán szereplő A válogatottnak is.