Újabb komoly műtét vár Achille Polonara, olasz válogatott kosárlabdázóra. Két évvel azt követően, hogy legyőzte a hererákot, most a csontvelőt megtámadó mieloid leukémia ellen kell megküzdenie.

A bolognai Sant' Orsola kórházban pénteken csontvelő átültetést hajtanak végre Achille Polonara olasz válogatott kosárlabdázón. A 33 éves játékos két évvel azután támadta meg a mieloid leukémia, hogy hosszú kezelések sorozata után legyőzte a hererákot.

Achille Polonara leukémia
Achille Polonara készen áll, hogy a hererák után a leukémia ellen is győztes csatát vívjon
Fotó: ALBERTO GANDOLFO / NurPhoto

A leukémia az új ellenfél

A krónikus mieloid leukémia (CML) nem más, mint a csontvelő éretlen mieloid sejtjeiből származó fehérvérsejtek túlszaporodása. A betegség lefolyása lassabb, mint az akut mieloid leukémia esetében, ami nagyobb esélyt ad a megfékezésére és a gyógyulásra. Polonara ugyanabban a kórházban fekszik, ahol a Bologna labdarúgó-csapatának edzőjét, Szinisa Mihajlovicsot is kezelték daganatos betegséggel.

„Készen állok, alig várom, hogy elkezdjük! Köszönöm a támogatásotokat és a szeretetet. Találkozunk a pályán!” – üzente Polonara a betegágyról.

Az anconai születésű játékos klubcsaptaival nyert olasz (Virtus Bologna), Litván (Zalgiris Kaunas), török (Fenerbahce) és spanyol (Baskonia) bajnokságot is, válogatott szinten tagja volt a 2011-ben Eb-ezüstérmes olasz U20-as csapatnak, valamint tagja volt a 2015-ös kontinenstornán szereplő A válogatottnak is.

 

 

