A magyar válogatott karnyújtásnyira került a futsal-Eb-től, miután múlt csütörtökön Debrecenben 3-2-re megnyerte a Románia elleni pótselejtezős párharc első mérkőzését.

A magyar válogatott karnyújtásnyira a futsal-Eb-től

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Botrány a magyar válogatott romániai Eb-pótselejtezőjén, félbeszakadt a meccs

A craiovai visszavágó elején azonban egészen elképesztő jelenetek zajlottak le a pályán. A hatodik percben, egygólos román vezetésnél a hazai szurkolók egymást verve beszaladtak a pályára, miközben a játékosokat úgy kellett kimenekíteni a játéktérről.

A román szurkolók egy része összeverekedett a rohamrendőrökkel is, többen átfutottak a pályán, majd petárda, később pedig füst- és fénygránát is robbant, ezért a játékvezetők azonnal félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe. Több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódhatott csak a futsalmérkőzés, de a játékvezetők tájékoztatták a helyi szervezőket, hogy újabb rendbontás esetén lefújják a meccset.

A magyar csapat tíz év elteltével juthat ki ismét az Európa-bajnokságra.